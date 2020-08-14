廣州金融監管 啟動五鏈協同

廣州市地方金融監督管理局推出數字金融「五鏈協同」監管體系，規範互聯網小額信貸市場。

五鏈協同是指依託區塊鏈、大數據、雲計算、人工智能等科技手段，建設監管數據保存驗真的監管鏈、風險監測預警的風控鏈、糾紛調處化解的司法鏈、信用數據驗證的徵信鏈、優化行業生態的服務鏈，並實現五鏈之間的高效對接。

中新社報導，目前，五鏈建設和對接進展順利：監管鏈方面，數字化監管3.0系統已完成升級改造；司法鏈方面，監管存證區塊鏈項目即將與「網通法鏈」實現對接；風控鏈方面，地方金融領域的預警監測產品正加快研發；徵信鏈方面，聯通粵港澳大灣區的行業徵信產品已經完成市場化推廣；服務鏈方面，廣州市轉貸服務中心已落地運營，將推出服務地方金融組織融資及資產處置需求的區塊鏈項目。

廣州市地方金融監督管理局副局長聶林坤稱，「五鏈協同」除了發揮強化地方金融監管、防控金融風險上的作用外，還將通過監管鏈與徵信鏈、服務鏈的協同，打造服務中小微企業融資的信用大數據服務體系，提供中小微企業融資難、融資貴、融資慢等解決方案。