人民幣匯率出現八年首見的「黃金交叉」 技術面看升

人民幣對美元匯率目前展現出2012年以來最強勢的技術面信號。在大陸境內市場，美元／人民幣匯率的50日均線貶破200日均線，對人民幣而言形成所謂的「黃金交叉」，分析師認為這表示人民幣將繼續升值。

儘管這種交叉線型經常出現，但這回卻是八年來首次出現兩條均線都在下降之際，所出現的交叉型態，使市場觀察家認為這對人民幣而言是真正的「黃金交叉」，對美元而言則是「死亡交叉」。

上次出現「黃金交叉」是在2012年10月，當時由於美國聯準會放鬆信用，促使資金流入大陸；人民幣升勢一直持續到2014年元月，波段總升幅為5.9%。之後人民幣先後在2014、2017及2019年出現「死亡交叉」。

美元匯率已連續4個月走貶。在此同時，中國已成功地重啟經濟活動，經常帳順差擴大，且公債殖利率高於美債，加上資金淨流入，都對人民幣提供支撐。

除了上述的「黃金交叉」之外，人民幣也突破了去年3月以來的下降趨勢線壓力，現在壓力轉變為支撐，將限制人民幣的貶幅。

馬來亞銀行分析師預測人民幣將會更強，並建議投資人注意100日均線能否再形成「黃金交叉」；若能突破，美元／人民幣可能走向6.85水準。目前境內匯率為6.9409，離岸匯率為6.9372。

不過，人民幣技術面雖強，但由於美中緊張持續升高，人民幣仍然脆弱。由於雙方即將討論「第一階段」貿易協定，因此未來幾日人民幣將面臨考驗。