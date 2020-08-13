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地方議員赴陸考察要先審查？ 陸委會：會評估

聯合報 / 記者呂佳蓉／即時報導
陸委會發言人邱垂正。記者呂佳蓉／攝影
陸委會發言人邱垂正。記者呂佳蓉／攝影

公民監督國會聯盟今日表示，地方多位議員頻繁赴陸交流，且有人參加大陸官方活動，容易形成被統戰。陸委會發言人邱垂正今日表示，赴陸交流要注意社會觀感，議員赴陸考察是否要納入中央管制或追蹤，會跟相關機關與地方自治主管機關評估，但會先促請地方自治主管機關先請研議。

陸委會今日舉行例行記者會，會上有媒體詢問，地方議員每年花一億多元出國考察，其中42%的議員去到大陸考察，且參加一些海峽論壇等統戰會議，陸委會有何看法？

邱垂正今日表示，政府支持兩岸間良性交流與互動，對於陸方透過兩岸交流與活動來遂行統戰目的，要提醒赴陸交流要謹守兩岸人民關係條例與相關法律規範，也要注意社會觀感。以維護國家主權尊嚴與整體利益，避免落入中共對台統戰布局或宣傳。

邱垂正表示，有關全國各地地方議員的出國考察管理，因涉及到地方自治事項的監督事宜，各地方議員赴陸考察的相關行程是不是納入中央管制或追蹤，會跟相關機關與地方自治主管機關評估。但會先促請地方自治主管機關先請研議。

邱垂正表示，兩岸條例第9條第4項規定，政府一些相關人士出國要經內政部會同其他機關組成的聯審會，要有審查許可。目前地方議員赴陸不須經過聯審會審查許可，但因為有許多聲音，政府要來管制或追蹤，但陸委會認為還是要尊重地方自治主管機關的權限，會會同相關機關評估。

媒體追問，這是否代表未來議員赴陸可能要先向政府報備？邱垂正表示，尊重各地方自治主管機關先行研議。

據兩岸條例第9條第4項規定，現今赴陸要先經由聯審會審查者為，政務人員、直轄市長、涉及國安與機密業務人員，以及縣市長等人。

考察 邱垂正 陸委會

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