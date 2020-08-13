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首檔A+H疫苗股康希諾生物 A股收盤上漲87.5%

聯合報 / 記者李仲維/即時報導

首檔A+H疫苗股康希諾生物今（13）日登陸科創板，股價收盤上漲87.5%。

康希諾股價早盤一度大漲124%至人民幣470元，較209.71元的發行價翻倍，收盤393.1元，上漲87.5%。公司市值達人民幣972.75億元。

2019年3月，康希諾生物在香港聯交所主板H股上市，被稱為港股疫苗第一股。

今年7月15日，公司宣布獲得科創板註冊批文。此次科創板公開發行股票數量為2,480萬股，發行價格為209.71元。募集資金將用於生產基地二期建設、在研疫苗研發、疫苗追溯、冷鏈物流體系及資訊系統建設及補充流動資金。

康希諾生物2009年成立於天津，旗下擁有針對腦膜炎、伊波拉病毒、結核病、新型冠狀病毒（COVID-19）、帶狀皰疹等13個適應證研發16種重磅疫苗，並快速推進在研管線產品的開發。

澎湃新聞報導，今年3月，康希諾生物與大陸軍科院生物工程研究所聯合研發的重組新型冠狀病毒疫苗（腺病毒載體），成為全球率先進入臨床研究階段的新冠候選疫苗，目前已完成二期臨床試驗，並獲得中央軍委後勤保障部衛生局頒發的軍隊特需藥品批件，有效期一年，可在軍隊內部使用。

康希諾生物董事長宇學峰表示，上海證券交易所推出科創板及香港聯交所上市制度改革，對於前期投入規模大、周期長，需要持續獲得資金推進研發的生物醫藥企業，都是極為重要的政策支持，對於企業品牌價值的提升，及立足中國大陸進行全球化戰略布局具有積極意義。

第一財經引述市場人士警告稱，新冠疫苗臨床三期數據出來之前，所有的投資都是充滿風險的。

還有疫苗專家表示，更大的危險是投資人在前期押注疫苗企業的時候，可能無視臨床數據。新冠疫苗的趨勢是，投資人可能都不關心數據是不是好，只要是與新冠疫苗有關的，能推動股價的，他就會願意投資。

疫苗 人民幣 香港

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