疫後「新常態」加速5G發展 聯想第1季獲利增31%

聯想集團13日公布截至6月底的第1季財政年度業績，受益於疫後「新常態」加速5G發展，聯想當季獲利達2.13億美元，年增31%。

聯想單季收入為133.48億美元，年增7%，當中個人電腦和智能設備及數據中心業務集團收入分別增長10%和19%；惟毛利率下挫1.1個百分點至15.3%。

聯想集團在財報中的財務摘要表示，疫情大流行爆發後的「新常態」正在推動電子學習、在家工作和在家娛樂的長期趨勢，並進一步加速雲端和電子商務的演化。

個人電腦和智能設備業務，因優化業務細分和擴展新業務，而實現創紀錄的除稅前溢利率6.3%。

數據中心業務集團的雲服務IT基礎設施業務收入，在取得31%增長後再創紀錄，而企業IT基礎設施業務，得益於強勁的軟體和服務、混合雲端及高性能計算的優勢。

儘管核心市占增長強勁，但由於拉丁美洲市場需求放緩，而導致移動業務集團的增長受到限制。軟體和服務業務的已開發票營業額達到38%增長，是所有產品中利潤率最高。