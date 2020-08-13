國泰航空上半年營收減48% 虧損98億元

香港國泰航空12日公布2020年中期業績報告，上半年營收276.69億元（港幣，下同，約億美元），年減48.3%；虧損98.65億元（約35.7億美元），去年同期盈利13.47億元。國泰航空主席賀以禮形容，今年首六個月是集團成立以來最具挑戰性的一段時間。

文匯報報導，國泰航空主席賀以禮昨表示，受疫情影響，預期客運業務在頗長時間內不會有顯著的復甦，集團9月的運力維持不足一成，但會視乎最新的旅遊限制情況，決定日後是否逐步重推客運航班。

賀以禮表示，集團現在每月「燒錢」約15億元，所作的節流措施顯然並不足夠。為了可持續的財務狀況、滿足香港的航空旅遊需求，以及履行對股東的責任，管理團隊將於第四季就集團未來最合適的營運規模和模式，向董事提出建議。他稱會有「困難但必須的決定」，但沒有正面回應集團會否裁員。