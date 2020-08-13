高鑫零售明年開店加速 計劃開逾200間小型超市

高鑫零售大潤發中國區首席財務官徐盛育13日表示，下半年開店會更進取，計劃開10間大賣場以及2至3家中型超市；明年開店更會加速，預計開設50間中型超市，小型超市開超過200間。

高鑫零售中午收市升7.1%，報港幣11.24元。

高鑫零售12日晚間公布今年上半年業績，其中純利增16.8%至人民幣20.6億元；營收年增5.1%至人民幣531.7億元，經營溢利增11%至33.5億元，不派中期息。

徐育盛指出，今年原本計劃改造50家大賣場，但疫情關係已調至40家，現時有5間店已完成改造，15家仍在施工，並指出有改造的門店的業績成長率較沒改造的高出約7個百分點。

高鑫零售方面表示，由於下半年持續開店，加上進行改造及數字化，預期年度資本開支為約人民幣20億元，同時公司預期，未來數年仍要花人民幣2至3億元進行零售業務的改造。

上半年高鑫零售的租金收入年減18.8%，首席執行官兼大潤發中國發展區主席黃明端指出，疫情令租金收入受衝擊，但透過減租和政府社保減免，抵銷了部份影響，目前商戶的復業率已超過97%。

黃明端認為，疫情期間很多小商戶退出市場，故租金收入漲幅有壓力，今年目標是達到去年的95%。

疫情改變消費者的購買習慣，黃明端指出，由於公司為出售民生必需品，線上需求表現強勁，業績是平時的3至4倍，同時商品結構亦出現變化，新鮮食品的銷售較高，故毛利率出現下跌。