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TCL華星攜手E Ink元太科技 加速布局新型顯示領域

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
圖/TCL華星
圖/TCL華星

TCL華星與E Ink元太科技13日聯合宣布，將合作製造電子紙TFT背板，及大尺寸電子紙看板的市場應用推廣，其中TCL華星將採用8.5代TFT面板線生產線製造42吋電子紙TFT背板，此為全球首度以8.5代線生產大尺寸電子紙背板，也是目前全球製造電子紙TFT背板最大的世代廠。

TCL科技副總裁、TCL華星高級副總裁趙軍表示，TCL華星與全球電子紙產業翹楚元太科技開展合作，將大大推進電子紙應用市場的普及，非常符合TCL華星的發展戰略，有利於提升TCL華星在新型顯示領域的技術水準和競爭力

趙軍指出，為了這一戰略目標的達成，TCL華星將在技術合作和資源保障等方面，全力支援專案成功。另外，TCL華星將持續加強和元太科技更深入的合作，在新型顯示領域加深雙方的技術交流和業務合作，打造更多元化的優質產品，為用戶打造超乎想像的精彩視界。

E Ink元太科技董事長李政昊表示，元太科技長期經營電子紙生態圈，從電子紙生產製造至應用產品的產業鏈中，積極尋找更多志同道合的合作夥伴，擴大電子紙產業供應鏈，並與客戶合作。

李政昊指出，TCL華星在全球大尺寸面板出貨數量名列前茅，在LCD及OLED產品的投入及成果，市場已有目共睹，元太科技很高興TCL華星開啟電子紙的合作專案，將能提升大尺寸電子紙的生產製造實力，為市場提供更優質的電子紙資訊產品，同時也讓電子紙生態圈夥伴組成更加多元化。

TCL華星方面表示，十分重視在顯示新領域的布局，基於電子紙獨有的雙穩態及反射式特點，在戶外場景、醫療、教育等領域，電子紙有著得天獨厚的優勢。未來，TCL華星和元太科技將持續發揮各自獨有的優勢，加強合作，創造更多新應用及市場前景。

TFT 競爭力

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