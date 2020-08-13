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「海底撈」告「河底撈」商標侵權遭駁回 法院指字形有異讀音有別

香港01 / 李福源
海底撈是連鎖川味火鍋店，業務更拓展至韓國、日本、新加坡、美國等海外巿場。（本報系資料庫）
海底撈是連鎖川味火鍋店，業務更拓展至韓國、日本、新加坡、美國等海外巿場。（本報系資料庫）

中國餐飲集團「海底撈」指一間名為「河底撈」的餐廳所使用的商標，與海底撈核准註冊的過於近似，認為涉嫌侵犯其商標專利權；長沙市天心區人民法院周三（12日）在一審駁回，法院指出兩家餐廳名稱雖然都有「底撈」二字，但在整體字形、商標構圖及顏色等方面存在一定差異。

海底撈成立於1994年，全稱為四川海底撈餐飲股份有限公司，是知名的連鎖川味火鍋店，在內地擁有數百家分店，業務更拓展至韓國、日本、新加坡、美國等海外巿場。

河底撈餐廳則位於湖南省長沙市雨花區，2018年9月20日完成公司登記，業務主要為中餐，餐館正門招牌為「河底撈家常菜」，其中「河底撈」採用藝術字， 「河」字三點水呈河流形態，「底」字下面的點則是由一個魚形圖像代替，整個招牌上方都有一個活蹦亂跳的魚的圖像。

中國餐飲集團海底撈告「河底撈」餐廳商標侵權。圖擷自微博
中國餐飲集團海底撈告「河底撈」餐廳商標侵權。圖擷自微博

河底撈：一個是鹹水一個是淡水

2019年8月，海底撈以商標侵權為由，將河底撈告上了長沙天心區人民法院。海底撈認為，河底撈和海底撈兩個商標很相似，要求被告停止侵權行為，並賠償經濟損失20萬元人民幣。

河底撈辯稱與海底撈商標不屬於近似商標，強調文字商標是不是相似，要從讀音、形象、意思來進行對比，河與海讀音不同，字形也不一樣，相似之處是都屬於水，但一個是鹹水，一個是淡水，「生活中不僅僅是河裏有水，湖、江等都是有水的地方，那麼按照原告海底撈公司的邏輯，只要是用有水的江、湖、河、海等名字都是侵犯原告的商標專用權。」此外，一提海底撈，就知道是火鍋，但河底撈主要經營的是湘菜河鮮，火鍋並非主業，服務方式也不一樣。

法院指整體字形存在一定差異

長沙市天心區法院審理後指出，河底撈商標與海底撈的雖都有「底撈」二字，但在文字的整體字形方面，兩者還是存在一定的差異，海底撈的註冊商標為方正華隸字體，而河底撈則是用藝術字構成；讀音方面，「河」字與「海」字雖然拼音都是H開頭，但是無論是按照普通話或湖南本地方言讀法，兩者讀音均無任何相似性；服務方面，海底撈旗下所有店鋪提供的是川菜火鍋，河底撈則是典型的湘菜系列，雖然也有火鍋菜品，但大多數為河鮮火鍋。

法院表示，無論從字體的字形、讀音、構圖、顏色，還是從原告、被告經營的菜品等方面，均不會使一般的消費者對河底撈的餐飲服務來源產生誤認，或者認為其來源與原告註冊商標海底撈之間有特定的聯繫，因此駁回原告海底撈的訴訟請求。主審法官稱：「知識產權保護目的在於推動社會創新，但也有一些商業維權，濫用權利，意圖壟斷行業。知識產權審判既要注重權利保護，也要注意防止過度維權。」目前控辯雙方均未提出上訴。

延伸閱讀：

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文章授權轉載自《香港01》

海底撈 火鍋

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