穩外貿外資 擴大金融支持

大陸國務院昨（12）日發布「穩外貿穩外資意見15條」，宣布對投資額1億美元以上的重點外資企業加大金融支持力度，包括再貸款再貼現專項額度內外資一視同仁，並進一步加快出口退稅、擴大信保+擔保融資等。國務院強調要穩住外貿主體，再進一步穩住產業鏈供應鏈。

國務院穩外貿外資15條主要內容包括：一是加大財稅金融支持。以預先發揮出口信用保險作用，積極保障出運前訂單被取消的風險。並支持有條件的地方復制或擴大「信保+擔保」的融資模式。

新規針對給予重點外資企業金融支持，強調再貸款再貼現專項額度，同等適用外資企業。

二是發展貿易新業態新模式。新增市場採購貿易方式試點，力爭將總量擴大至30個左右，支持跨境電商平台、跨境物流發展和海外倉建設等。

拓展對外貿易推進「線上一國一展」，助出口企業對接更多海外買家。三是提升通關便利化，降低進出口環節合規成本，推廣口岸收費「一站式陽光價格」，與有關國家商談建立「快捷通道」，分階段增加國際客運航班總量，與主要投資來源地民航班次。

四是支持重點產業和重點企業。引導加工貿易梯度轉移，培育一批東部與中西部、東北地區共建的加工貿易產業園區。

特別是進一步加大對勞動密集型產品出口企業的支持力度。以「一企一策」助立大型外貿企業破解難題。對重點外資項目一視同仁加大用地等服務保障。