7月5G手機量 占大陸手機6成

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

中國信息通信研究院11日發布的統計數據顯示，7月分中國大陸5G手機出貨量占全部出貨量的六成。

中新社報導，這份最新中國大陸國內手機市場運行分析報告顯示，2020年7月，中國大陸國內手機市場總體出貨量2230.1萬部，同比（與上一年同期相比）下降34.8%；1-7月，中國大陸國內手機市場總體出貨量累計1.75億部，同比下降20.4%。

5G手機已成為手機銷售的增長點。2020年7月，大陸國內市場5G手機出貨量1391.1萬部，占同期手機出貨量的62.4%；上市新機型14款，占同期手機上市新機型數量的35%。整個1-7月，大陸國內市場5G手機累計出貨量7750.8萬部，上市新機型累計119款，占比分別為44.2%和46.5%。

大陸國產品牌手機占比逾九成。數據顯示，今年7月，大陸國產品牌手機出貨量2072.4萬部，同比下降35.1%，占同期手機出貨量的92.9%。整個1-7月，大陸國產品牌手機出貨量累計1.60億部，同比下降21.7%，占同期手機出貨量的91.2%。

權威市場研究機構s此前發布的數據顯示，今年第二季度，華為超越三星躍升為全球第一大智能手機廠商。

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