廣州會展恢復 部分酒店入住逾8成

廣州市商務局11日稱，廣州會展業已恢復正常。受益於展會舉辦，7月至今廣州琶洲地區各酒店入住率大幅回升，部分已超過八成。

中新社報導，廣州琶洲地區（國際會展中心所在地）各展館一個多月來，已經成功舉辦36場展會，合計展覽面積約88萬平方公尺，參展參觀人數合計約70萬人次。

作為中國大陸最重要的會展城市，廣州市在2019年重點場館合計舉辦展覽690場次，展覽總面積1024.02萬平方公尺，辦展數量和面積在大陸城市中僅次於上海。受新冠肺炎疫情影響，原計畫於今年2月至6月舉行的112場展會延期或取消。因外國疫情蔓延，第127屆廣交會也改為在網上舉辦。

業內人士認為，會展業產業關聯系數為1：9，即會展業為1個單位能帶動9個相關產業單位收益。事實上，會展是為實體經濟和消費服務的平台，是經濟全面復甦的風向球。

6月10日，廣州試水舉辦廣州國際防疫物資展，到場專業採購商1.8萬人。7月8日，第二十二屆中國（廣州）國際建築裝飾博覽會如期舉辦，這是今年初疫情爆發以來，中國大陸最大規模的展會，4天展期共錄得約19萬人次入場，提振了行業發展信心。

7月至8月11日，廣州琶洲地區各展館已成功舉辦36場展會，展覽題材涉及建築裝飾、家具、國防科技、生物醫藥設備、工業自動化、紡織設備、汽車、環保、智慧物業、動漫、玩具、新零售、跨境電商、防疫物資、文化旅遊、休閒娛樂等眾多領域。

受益於展會的舉辦，廣州琶洲地區各酒店如廣交會威斯汀酒店、保利悅雅酒店、保利洲際酒店等，入住率均從上半年的不足20%至7月提升至超過80%，香格里拉大酒店、南豐朗豪酒店等7月的入住率也接近60%。

廣州市商務局工作人員表示，隨著疫情趨緩，該市重啟商貿經濟，全城聯動舉辦一系列促消費活動，消費逐步升溫，全市社會消費品零售總額連續3個月環比上升，隨著會展業全面重啟，消費將迎來更多增長動力。