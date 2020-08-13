青海冬蟲夏草 上半年價格降7.9%

大陸國家統計局青海調查總隊12日披露，據最新調查顯示，今年上半年，冬蟲夏草價格持續下降，同比下降7.9%。

中新社報導，冬蟲夏草主要產於海拔4000公尺以上的高寒地帶，而青海冬蟲夏草產量占中國大陸總產量的60%，其中三江源區域是主要產區。

大陸國家統計局青海調查總隊總統計師孫勝濤表示，據調查，從2014年以來，冬蟲夏草的價格除2016年和2017年分別上漲5.9%和7.0%外，其他時間段處於下跌態勢。今年上半年，冬蟲夏草價格同比下降7.9%，其中第二季度同比下降14.7%。

「今年上半年，冬蟲夏草的價格和銷量持續走低，我們銷售的冬蟲夏草的營業額整體較去年同期下降了一半，上海、廣州等一線城市的訂單需求量也比去年同期減少了很多。」在青海做了多年冬蟲夏草生意的陳琪說。

孫勝濤表示，近幾年，隨著冬蟲夏草市場商業炒作出現退潮，市民消費趨向理性，不少投資者開始退市，市場認可度大幅降溫，在供大於求的市場環境下，青海冬蟲夏草的價格也隨之低迷。