上海書展開幕 首展未來閱讀

8月12日，2020上海書展正式開幕。本屆書展以「破圈」為亮點，呈現出高品質、多維度、線上線下聯動的特點。新書雲首發、作家餐桌計畫、建立「未來閱讀」展區，主辦方表示，通過調整優化辦展思路，2020上海書展將為廣大讀者呈現一場高品質、多維度、線上線下聯動的閱讀文化盛宴。

中新社報導，受疫情影響，2020上海書展和以往相比有些變化，作為線下書展的線上鏡像，全新亮相的「上海書展·閱讀的力量」線上平台，將為讀者提供參與上海書展的多維體驗，雲首發、雲看展、活動直播、全媒體傳播等模式也不斷滿足讀者多元需求。

今年上海書展推出的「2020上海書展‧作家餐桌計畫」，則通過攜手孫甘露、徐則臣、祝勇、毛尖、馬伯庸、陳楸帆、那多7位當代中國著名作家，聯合滬上7家品質特色餐廳，精選7家特色閱讀文化空間，將閱讀帶進餐廳，為上海提供更有煙火氣的文學。

作為數字文化第一品牌，閱文集團亮相「未來閱讀」展區，旗下白金作家「愛潛水的烏賊」首次開啟書展簽售，未來3天還將舉辦「網路文學會客廳」等專場發布，展示數位閱讀的多元精彩。

澎湃新聞報導，今年，閱文集團亮相上海書展首設的「未來閱讀」展區，展現數位閱讀的內容產品、技術形態、IP文化等，展現大出版產業發展新可能。

線下展台上，閱文綜合運用多種展示手段，呈現「凡人修仙傳」「星辰變」「新鬥羅大陸」等優質IP在影、漫、遊、音訊等多維度開發上形成的「書影音」跨場景聯動模式，讓讀者對於未來數位閱讀的無限可能產生想像。

此外，眾多閱文作家也將參與到本屆書展中來。13日，閱文白金作家「愛潛水的烏賊」開啟「詭秘之主」實體書簽售活動。網路文學作者的簽售也有「破圈」亮點—熱情高漲讀者根據書中角色特點，定製了各類頭箍、貼紙等創意物料，一展網文讀者群體朝氣蓬勃的面貌。