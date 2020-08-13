崇明黃楊打響品牌 翻轉園藝村

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

「家有黃楊，世代棟梁。」黃楊被譽為「木中君子」，更是上海市崇明區港沿鎮園藝村的「靈魂」。半個多世紀來，花卉苗木一直是園藝村主導產業，造型黃楊更是獨樹一幟。

中新社報導，園藝村全村800戶村民中，有85%從事黃楊、花卉種植，黃楊種植面積達1000多畝，年產值數千萬人民幣。2018年以來，作為上海首批鄉村振興示範村，園藝村結合2021年中國花卉博覽會在崇明召開的契機，通過一二三產業融合發展，讓家門口的黃楊實現產業發展，展現宜居、宜業、宜遊的美麗鄉村畫卷。

盛夏高溫下，上海崇明園藝村村民茅錦昌幹勁十足地為自己家的黃楊樹剪枝。去年，家中3畝黃楊田為茅錦昌帶來20多萬人民幣收入，這比他在縣城打工的收入足足翻了4倍。

雖說有近30年的種植經驗，但是茅錦昌真正開始種植黃楊還是近幾年的事兒。「以前賺錢少，所以沒種那麼多；現在黃楊銷路好，又學了技術，當然要好好種」。

上海崇明區農業農村委副主任曹俊表示，園藝村雖然是遠近聞名的黃楊村，但大部分農戶過去「只會種、不會賣」，一直是單打獨鬥、各賣各家，難以形成品牌效應。

2018年，港沿鎮成立黃楊協會，邀請中國大陸盆景專家舉辦黃楊知識普及班、造型技藝班、栽培技術班，還與日本盆景大師對接成立工作室。同時還搭建黃楊交易線上線下平台，安排種植戶參加盆景、園林展銷會。

「依靠線上平台，全國都知道園藝村，可以買到從小苗到觀賞盆景的一系列黃楊產品，產業鏈延長了，價值自然也就提升了。現在村裡還是依託黃楊產業，雖然種植面積沒變，但是銷售產值由3000萬元增加到了4000萬元」，曹俊說。

為了推進「崇明黃楊」品牌化建設，港沿鎮已註册崇明島黃楊商標，並申請崇明黃楊為大陸國家地理標誌產品。

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