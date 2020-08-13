搶身邊經濟 生活服務平台升級

「『身邊經濟』是實物交易和服務相結合的新業務模式，而今年的疫情加速這個模式的落地。」餓了麼CEO王磊近日在受訪表示，「餓了麼未來將持續聚焦消費者『身邊經濟』，為用戶打造一個完美生活圈。」

中新社報導，上海被視為生活服務類企業發展的沃土。王磊同樣認可這個觀點，「餓了麼誕生在上海是必然的，就算沒有餓了麼，可能也會有「飽了麼」「胖了麼」湧現出來。這與這座城市對多元文化的包容，對精緻生活的追求是緊密聯繫在一起的。

日前，餓了麼宣布全面升級，從餐飲外賣平台升級為解決用戶身邊一切即時需求的生活服務平台，通過打造「身邊經濟」，在數字化升級的道路上再進一步。

餓了麼數據顯示，疫情期間其商家數量增長了30%，很多不太適合外賣的品類如火鍋和肉串，同樣高速增長。「寵物（用品）增長了6倍，包括母嬰商品都有增長。」這也讓王磊帶領的餓了麼下定決心擴展外賣種類、提升服務品質。

王磊說，「這說明越來越多的商家意識到，數字化能力已經成為餐飲和零售行業的必備技能」。0-2022年)」，餓了麼也在數字化升級中做了非常大的投入。王磊坦言，「商家數字化的基礎建設並不容易，特別是服務業，行業跨度很大，投入也非常大。」

王磊舉了一個例子，「比如說『雙11』促銷，電商可以早早做計畫，把貨備好，接下來只要按部就班地將產品上架、銷售、發貨就可以了。但是，面對服務業商家，平台卻並不清楚某一日料店還剩多少三文魚要賣，不清楚它的數字與銷售計畫，也不知門店有幾張桌子，沒辦法幫它做促銷，很多服務無法閉環」。

在他看來，這種難題，必須全鏈條數字化之後才有機會完全克服。「我們現在只做到了商品數字化，後面可能還有桌子數字化、生產數字化、供應鏈數字化，這是一個非常大的空間，現在才剛剛開始。」

過去兩年餓了麼一直在做數字化設施的搭建，通過在雲計算、物流、金融科技、新零售等方面持續投入，形成了以阿里雲智能、菜鳥、螞蟻金服、高德地圖為底座，實物商品、服務和娛樂為著力點的數字經濟「商業基礎設施」。