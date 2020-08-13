疫改消費模式 上海outlets業績熱

聯合報 / 大陸新聞中心╱綜合報導

新冠肺炎疫情改變人們的消費模式，在上海，奧特萊斯（outlets）正越發受消費者青睞。統計顯示，3月以來，上海各大奧特萊斯均出現大幅增長，與去年同期相比，月均銷售額普遍增長30%以上，人均駐留時間也有大幅上升。

新華社報導，位於上海國際旅遊度假區內的奕歐來奧特萊斯在3月初復工後，出現了大批客人，銷售額同比增長超過50%，五一期間，客流更是同比增加了63%，客流最大的一天超過4萬人次到訪。顧客的人均消費單價也有所提升，與去年相比增加了30%。

奕歐來零售運營總監凱瑟琳·埃德梅（Catherine Edme）介紹，在疫情影響下，全球旅行暫停，空間開闊的奧特萊斯對於消費者來說不僅只是一個購物中心，也是一個具有休閒度假功能的旅遊目的地。

奕歐來主打「30年代的老上海街區風情」，風景優美，上海許多親子家庭選擇來這裡度過周末時光。

購物村內，也不乏具有異國特色的街頭雕塑或噴泉景觀。「過去奕歐來的主要客源是上海或浦東本地的客人，如今很多人無法出國旅行，這部分人都成了奕歐來的新客人。」埃德梅說。目前，奕歐來嘗試拓展外地市場，讓購物村成為長三角居民的旅遊目的地。

全球旅行的暫時停止，也導致更多消費者在奧特萊斯尋找進口海外商品，購買力從海外回流到了中國大陸國內。

位於楊浦區的上海國際時尚中心是一家「城市奧特萊斯」，以潮流品牌折扣店為主要賣點。今年，許多商場正價店銷售的商品錯過了春季銷售期，上海國際時尚中心以7至8折出售這些商品，吸引大批顧客。

它也推出進口商品市集，引進法國的紅酒、北歐的牛肉、北海道的大米等平時不常在中心銷售的產品，讓消費者在上海就能購買各國商品。

上海國際時尚中心總經理王露表示，未來，中心將保證價格和國外基本同步，並與更多海外獨立設計師合作，引進更多品牌，爭取把消費者的購買力留在上海。

上海 購物

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