騰訊Q2獲利年增37% 優於預期

騰訊集團12日公布，第2季獲利人民幣331億元，年增37%，優於預期；收入人民幣1,148.83億元，年增29.34%。

信報財經報導，公告顯示，騰訊公司，上半年獲利人民幣620億元，年增20.76%。每股盈利人民幣6.541元，不派中期息。收入人民幣2,229.48億元，年增27.92%。以非國際財務報告準則計，半年盈利人民幣572.32億元，年增28.74%。

騰訊增值服務業務於第2季收入年增35%，至人民幣650.02億元。網路遊戲收入增40%，至人民幣382.88億元。該項增長主要由包括「和平精英」及「王者榮耀」在內的大陸遊戲及海外市場的智慧手機遊戲的收入增加所推動，惟部分被個人電腦客戶端遊戲的收入減少所抵消。

第2季，智慧手機遊戲收入總額及個人電腦客戶端遊戲收入分別為人民幣359.88億元及109.12億元。社交網絡收入增29%，至人民幣267.14億元。該項增長主要由數字內容服務包括「虎牙」直播服務的貢獻、音樂服務會員數增長，以及遊戲虛擬道具銷售收入增長所推動。

截至6月底，微信及WeChat的合併月活躍帳戶數達12.06億，年增6.48%。QQ的智慧終端月活躍帳戶數為6.48億，年跌8.36%。

騰訊表示，自年初以來，新型冠狀病毒疫情席捲全球，影響民眾的日常工作及生活規律。但集團利用自身的平台和技術幫助用戶通過在線工具適應新常態，支持企業的數字化升級，廣泛助力經濟復甦。