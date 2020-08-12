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雷軍：小米設計完成高端手機生產線，將深度參與製造業

聯合報 / 記者李仲維/即時報導
小米集團創辦人雷軍。路透
小米集團創辦人雷軍。路透

小米集團創辦人雷軍坦承，今天的小米比不過三星、蘋果和華為，他透露，在繼續和代工廠合作的基礎上，小米會深度參與製造業，公司位於北京亦莊的小米智慧工廠一期已經投產，可以24小時不間斷熄燈生產，年產手機超過100萬支。

雷軍同時表示，該工廠也將成為小米的實驗室，負責新工藝、材料和智慧設備的研發，未來還會有智慧工廠二期。

財新網報導，雷軍11日晚間在小米十周年演講中表示，小米在繼續和代工廠合作的基礎上，會深度參與製造業，公司已經自研大量高端裝備，並已設計完成全自動化的高端手機生產線。他還透露，小米產業基金已投資超過70家半導體和智慧製造的公司。

雷軍在演講中提及競爭對手，坦承相較華為、蘋果和三星，小米今天還不如他們。但他同時也對小米表示滿意，認為小米做得還很不錯。作為一個10歲的少年，小米有很多缺點，但要看到更多的閃光點。

對於國際市場，雷軍表示，目前小米已經進入全球90多個國家和地區，手機業務在50個國家和地區中位居前五。最近兩年小米主攻歐洲市場。

雷軍認為，如今小米正面臨非常複雜的國際環境，以及極其激烈的競爭環境。要想固守今天的成績，躺在過去的業績上過日子，毫不疑問，守不住。要想繼續不管不顧、猛衝猛打、粗放成長，毫不疑問，這條路也走不通。這就是公司今天面臨的複雜局面。

應對未來，雷軍提出一要有「重新創業」的熱情，勇於創新；二要用互聯網的方法論賦予製造業做「製造的製造」；三要做長期有價值的事情，穩紮穩打、不冒進。

雷軍還特意提及與格力電器董事長董明珠的10億賭約。雷軍之前曾經揚言五年內小米營收超過格力，被市場視為互聯網經濟與傳統經濟之爭。他說，五年內的賭注是輸了，但是第六年我們贏了。雷軍不諱言，自己後來很後悔，為什麼要和董大姐打賭？現在反思是因為2013年的小米如日中天，信心爆棚敢跟格力比了，不能太盲目自信。

北京

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