官媒轟「舌尖上的浪費」武漢倡點餐少1人小菜減半運動

「舌尖上的中國」原是讚譽大陸美食的紀錄片，如今卻變調為「舌尖上的浪費」。央視12日指出，這兩年網路直播吃美食盛行，但有大胃王吃播秀浪費食物，吃再吐掉，在全球面臨糧食緊缺危機下，拒絕浪費！

央視網報導，近兩年很火的一種網上直播形式，很多人都喜歡在吃飯的時候看，不僅能學到做飯小常識，看美食的吃播很下飯。但吃播的博主越來越多，也「變味」。

聯合國糧農組織統計顯示，全球每年約三分之一糧食被損耗和浪費，總量約每年13億噸。世界76.33億人口中至少還有8.2億面臨飢餓，相當於世界上每9人中就有1人挨餓。現在有些所謂大胃王吃播秀，更是浪費嚴重食物。

武漢率先表態，當地餐飲業協會向武漢所有的餐廳發出倡議，推行N-1點餐模式，即十位進餐客人只能點九個人的菜，不夠再增加菜品。確保顧客吃好的同時，從源頭杜絕餐飲浪費；針對兩三位客人進餐，餐廳推出半份菜和小份菜，以節約為前提。