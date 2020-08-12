快訊

美國衛生部長阿查爾夜遊故宮 陳時中回應了

斥資近千億 鋰電池龍頭寧德時代投資全球產業鏈

聯合報 / 記者李仲維／即時報導
圖為寧德時代位於福建寧德的大樓外觀。路透
圖為寧德時代位於福建寧德的大樓外觀。路透

鋰電池龍頭業者寧德時代發布公告，將斥資近人民幣200億元（約新台幣840億元）投資新能源行業產業鏈上下游。市場分析，寧德時代投資新能源汽車產業鏈上市公司的機率較大。

寧德時代11日晚間發布公告稱，公司擬圍繞主業，以證券投資方式對大陸境內外產業鏈上下游優質上市企業進行投資，投資總額不超過2019年底經審計淨資產的50%，即不超過人民幣190.7億元或等值幣種，其中境外投資總額不超過25億美元，有效期為12個月。

對於投資目的，寧德時代表示，新能源汽車及儲能行業近年來快速發展，但產業鏈仍有配套設施不完善、關鍵資源供應不足等缺點，可能制約行業長期發展。公司擬進一步加強產業鏈合作及協同，提高資源利用效率，提升公司市場競爭力。

在投資範圍上，寧德時代稱，包括大陸境內外產業鏈上下游相關上市公司的股票、可轉換債券以及其他權益類投資品種，具體投資方式包括但不限於新股申購、二級市場證券買入、集合競價、協定轉讓、大宗交易、參與定向增發等。

至於資金來源，公司表示，為公司自有或自籌資金，不涉及首發及2020年非公開發行股票的募集資金。

證券時報引據天眼查的統計數據顯示，寧德時代之前至少有數十筆對外投資記錄，持股比例為100%的企業不下10家，其中多數都是和新能源、新材料相關的企業。寧德時代頻頻透過投資入股的方式，與產業鏈企業進行資本綁定。

寧德時代今年以來已經穩居創業板市值之冠，截至目前，公司市值高達人民幣4,559.5億元，比創業板市值第二的邁瑞醫療高出近800億元。

市場分析，由於寧德時代在公告中指明投資範圍包括境內外產業鏈上下游相關上市公司的股票、可轉換債券以及其他權益類投資品種，這意味此番投資的證券所對應的公司均為上市公司。結合公司投資目的和以往投資偏好，此次投資新能源汽車產業鏈上市公司的機率較大。

上市公司 人民幣

延伸閱讀

福布斯中國最佳CEO榜 阿里張勇、騰訊馬化騰、中國平安馬明哲居前3

大陸7月車市 產銷持續成長

特斯拉35億補貼落袋

航時刷新世界紀錄！ 燃料電池助無人機搶攻商用領域

相關新聞

吳佩慈富商男友紀曉波 旗下公司股價暴跌恐下市

女星吳佩慈與香港富商紀曉波交往多年，並生下四個孩子，被網友戲稱「萬年未婚妻」，但據傳其身價達新台幣232億元，比台積電創...

17日起搭機前往廈門需提供核酸證明 台灣直飛不用

廈門機場近日公告，8月17日起若要從境外搭機前往廈門機場，必須在登機時提供5日內的核酸檢測合格證明（內容詳情如圖）。但...

特斯拉要在大陸賣保險了！已於上海設保險經紀公司

特斯拉在大陸不只賣車，還要賣保險。據上海《澎湃新聞》報導，特斯拉已於8月6日在上海註冊成立「特斯拉保險經紀有限公司」。

福布斯中國最佳CEO榜 阿里張勇、騰訊馬化騰、中國平安馬明哲居前3

福布斯中國11日發布「中國最佳CEO榜」，榜單顯示，阿里巴巴CEO張勇、騰訊CEO馬化騰和中國平安CEO馬明哲位居前三。50位上榜的CEO的平均年齡在54歲，管理公司平均市值為3654億元人民幣(約529億美元)，其中女性CEO有四位，格力電器董事長董明珠位居榜單第11位。

學者稱 大陸下半年不會出現報復性消費

新冠肺炎疫情持續蔓延下，中國社會科學院學部委員余永定12日在夏季峰會上表示，預估今年第3、4季消費會增長，特別是汽車的增...

微信遭美封殺 馬化騰20年來最大危機？

一夜之間，在美華人紛紛在朋友圈留下聯絡方式，擔心自己「失聯」。繼中興、華為後，抖音國際版TikTok、微信（WeChat）和母公司騰訊成為美國新狙擊目標。騰訊創辦人、騰訊董事局主席兼CEO的馬化騰正面臨20多年來最大的煎熬。

擺脫台廠代工？ 小米宣布旗下智能工廠已經投產

大陸科技品牌大廠小米將逐步擺脫對代工廠的依賴。小米董事長兼CEO雷軍11日晚間在小米十周年大會演講時宣布，位在北京亦庄的...

汽車庫存增 預計8月銷售回升

中國汽車流通協會10日發佈2020年7月「汽車經銷商庫存」調查結果：7月份汽車經銷商綜合庫存系數為1.91，同比上升9....

世界500強 大陸上榜數超越美國

2020年《財富》世界500強排行榜10日揭曉。中國共有133家公司上榜，在數量上第一次超過美國。今年《財富》世界500...

北部灣大數據交易中心 南寧揭牌

北部灣大數據交易中心11日在廣西南寧揭牌。該中心擬建成中國—東盟（東協）區域最具影響力的數據服務全生態交易平台，助力中國...

大陸7月車市 產銷持續成長

中國汽車工業協會11日發布的汽車行業月度信息顯示：2020年7月中國汽車產銷形勢總體穩定，當月產銷量環比小幅下降，同比繼...

盆景+溫室蔬果 赤坭鎮脫貧

洪拳創始人洪熙官故里廣州市花都區赤坭鎮近年以盆景產業為依托，加快發展科技農業、品牌農業、休閒農業、鄉村旅遊等新業態，帶動...

熱門新聞

扣留39小時後 黎智英獲准保釋步出旺角警署

前香港眾志成員周庭：被捕四次 這是最可怕的一次

國安法大搜捕為何黎智英不移民來台？ 網分析：與香港共存亡

習近平下令制止餐飲浪費 中國再啟「光盤行動」

黎智英被捕 中共文宣攻伐：黎是美國在香港代理人

美國駐中國大使館悄然改變微博頭像 去掉中國兩字

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。