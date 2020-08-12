斥資近千億 鋰電池龍頭寧德時代投資全球產業鏈

鋰電池龍頭業者寧德時代發布公告，將斥資近人民幣200億元（約新台幣840億元）投資新能源行業產業鏈上下游。市場分析，寧德時代投資新能源汽車產業鏈上市公司的機率較大。

寧德時代11日晚間發布公告稱，公司擬圍繞主業，以證券投資方式對大陸境內外產業鏈上下游優質上市企業進行投資，投資總額不超過2019年底經審計淨資產的50%，即不超過人民幣190.7億元或等值幣種，其中境外投資總額不超過25億美元，有效期為12個月。

對於投資目的，寧德時代表示，新能源汽車及儲能行業近年來快速發展，但產業鏈仍有配套設施不完善、關鍵資源供應不足等缺點，可能制約行業長期發展。公司擬進一步加強產業鏈合作及協同，提高資源利用效率，提升公司市場競爭力。

在投資範圍上，寧德時代稱，包括大陸境內外產業鏈上下游相關上市公司的股票、可轉換債券以及其他權益類投資品種，具體投資方式包括但不限於新股申購、二級市場證券買入、集合競價、協定轉讓、大宗交易、參與定向增發等。

至於資金來源，公司表示，為公司自有或自籌資金，不涉及首發及2020年非公開發行股票的募集資金。

證券時報引據天眼查的統計數據顯示，寧德時代之前至少有數十筆對外投資記錄，持股比例為100%的企業不下10家，其中多數都是和新能源、新材料相關的企業。寧德時代頻頻透過投資入股的方式，與產業鏈企業進行資本綁定。

寧德時代今年以來已經穩居創業板市值之冠，截至目前，公司市值高達人民幣4,559.5億元，比創業板市值第二的邁瑞醫療高出近800億元。

市場分析，由於寧德時代在公告中指明投資範圍包括境內外產業鏈上下游相關上市公司的股票、可轉換債券以及其他權益類投資品種，這意味此番投資的證券所對應的公司均為上市公司。結合公司投資目的和以往投資偏好，此次投資新能源汽車產業鏈上市公司的機率較大。