特斯拉要在大陸賣保險了！已於上海設保險經紀公司

特斯拉在大陸不只賣車，還要賣保險。據上海《澎湃新聞》報導，特斯拉已於8月6日在上海註冊成立「特斯拉保險經紀有限公司」。

澎湃新聞指出，特斯拉保險經紀有限公司的註冊資本為人民幣5,000萬元，經營範圍為保險經紀業務，法定代表人、董事長兼總經理均為特斯拉全球副總裁、大中華區負責人朱曉彤，該公司是由特斯拉汽車香港有限公司100%持股。

報導稱，特斯拉保險經紀有限公司登記地址為中國（上海）自由貿易試驗區臨港新片區江山路5000號二樓，這也是特斯拉上海超級工廠所在地。目前特斯拉在加州已能為車主提供保險產品，並稱未來將會擴展到美國其他州。

澎湃新聞表示，在今年第2季的財報電話會議上，特斯拉CFO科克霍恩就表示，目前加州正在提供的保險產品為初代的標準保險產品，公司正在將更多的精力投入到第二版保險產品開發，也可被稱為車載信息服務。

科克霍恩說，最終希望特斯拉保險能使用汽車捕捉的數據，並能在司機的駕駛檔案中應用，以評估車主撞車的相關性和可能性，進而評估每名車主每個月要交多少保費。為達到此目標，特斯拉將推遲保險產品進軍美國其他州的進程。

特斯拉執行長馬斯克早前曾示，「特斯拉正在建立一個像大型保險公司一樣的偉大公司。 」