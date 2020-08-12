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福布斯中國最佳CEO榜 阿里張勇、騰訊馬化騰、中國平安馬明哲居前3

世界日報 / 中國新聞組／北京12日電

福布斯中國11日發布「中國最佳CEO榜」，榜單顯示，阿里巴巴CEO張勇、騰訊CEO馬化騰和中國平安CEO馬明哲位居前三。50位上榜的CEO的平均年齡在54歲，管理公司平均市值為3654億元人民幣(約529億美元)，其中女性CEO有四位，格力電器董事長董明珠位居榜單第11位。

中新經緯客戶端報導，榜單經營業績考察區間段從2017年開始，考察範圍涵蓋了A股、港交所上市的中資港股以及在境外上市的中概股。福布斯中國對最佳CEO的考察期是其所在公司連續三年的經營業績。本榜單製作參考上市公司市值、區間股價漲跌幅、淨利潤及增長率、ROA、ROE等基礎財務指標，並要求上市公司擁有2017-2019年3年財務數據，且CEO在2017至2019三個財務年度間保持連任。

據報導，值得注意的是，今年上榜CEO所在的公司總部位於深圳的有十家，遠高於北京、上海、杭州；深圳成為今年福布斯中國最佳CEO的高產地帶，以互聯網巨頭騰訊、保險龍頭平安、中國最大的呼吸機生產企業邁瑞醫療、以及近年來享受蘋果供應鏈盛宴的立訊精密與鵬鼎控股等為代表的企業2017年至今都有不俗表現。

分行業來看，CEO所在企業與醫藥相關的有八位，醫療保健設備相關的兩位，共計十位，占比最高達到了20%。

報導指出，食品飲料相關企業有七家公司CEO上榜，A股市值第一的貴州茅台因管理層變動缺席今年榜單，但白酒企業CEO仍有兩位上榜，且他們都來自於四川，分別為五糧液陳林與瀘州老窖的林峰；此外，2019年起豬周期推升了整個畜牧行業，行業紅利下以牧原股份為代表的一批企業都有不錯的表現。

過去幾年半導體行業估值整體上升，帶動CEO上榜人數增加，今年達到了5位。上海在半導體的長期投入，將逐漸迎來收穫；總部位於上海的中芯國際趙海軍與中微公司尹志堯相繼上榜。

汽車相關領域僅有一位CEO上榜，在中國乘用車銷售下滑的大環境下，打破魔咒的中國汽車經銷商中升控股在李國強先生帶領下近三年有著不俗表現。他與搭檔黃毅(中升控股董事長)創業20餘年，在數字化賦能下，中升將汽車經銷做成了一個「時髦」的生意。

考察 上海

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