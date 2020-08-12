吳佩慈富商男友紀曉波 旗下公司股價暴跌恐下市

女星吳佩慈與香港富商紀曉波交往多年，並生下四個孩子，被網友戲稱「萬年未婚妻」，但據傳其身價達新台幣232億元，比台積電創辦人張忠謀還高。但紀曉波近來財務危機頻傳，不僅負債上百億，旗下「博華太平洋公司」在港股的股價上周五暴跌六成，面臨退市危機。博華太平洋公司12日盤中價為港幣0.01元。

中證報報導，博華太平洋8月7日在股價突然暴跌60%至港幣0.01元（約台幣0.038元），當日市值剩港幣14.3億元。大股東Inventive Star傳強制出售22億股，釋放出不尋常信號，公司面臨退市危機。

值得注意的是，博華太平洋7日盤中跌幅一度擴大至68%，股價一度跌至港幣0.008元。據港交所規定，港股每日的最低價和收盤價，不能低於港幣0.01元，因而收盤時最低價報0.01港元。

從近期走勢看，博華太平洋股價波動不小，上周累計下跌67.7%，振幅達210%。

消息面上，博華太平洋高層因涉嫌洗錢遭美國司法部起訴。對此，博華太平洋5日公告稱，查詢後，董事會澄清及確定，美國司法部起訴的其中一人為集團前員工，並非管理層人員，該名員工已於2017年離職。

工商數據顯示，博華太平洋透過其附屬公司，於北馬里亞納群島塞班島開發綜合度假勝地，設有賭場、豪華酒店、餐廳、零售商店及休閒設施。不過，公司處於虧損狀態，2019年虧損港幣39億元，2018年虧損港幣29.6億元。

搜狐網報導，紀曉波早期靠放貸、投資房地產白手起家，後來又投資賭場，項目越來越多，去年在塞班島（Saipan）蓋的度假村還沒完工就遣散157名員工，而且還因欠薪鬧上媒體。

今年5月紀曉波又因拖欠房租遭起訴，而吳佩慈名下的海景豪宅也以比公宅還低的價錢出租。