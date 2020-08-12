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17日起搭機前往廈門需提供核酸證明 台灣直飛不用

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
廈門機場發出公文，8月17日起搭機前往廈門需提供核酸檢測證明。但隨後又稱，新規定不涉及台灣直航班機。（騰訊微信公眾號）
廈門機場發出公文，8月17日起搭機前往廈門需提供核酸檢測證明。但隨後又稱，新規定不涉及台灣直航班機。（騰訊微信公眾號）

廈門機場近日公告，8月17日起若要從境外搭機前往廈門機場，必須在登機時提供5日內的核酸檢測合格證明（內容詳情如圖）。但昨天又發聲明更正，這項規定不涉及台灣直飛航線。

由於廈門政策改變，華航也隨即於11日上午發出郵件通知已預定機票的旅客。

但因涉及的台灣民眾太多，不少旅客反覆向廈門機場查證。為此，廈門機場11日又發出「修正通告」，自8月17日起執行所有入厦旅客需提供核酸檢測證明，但該規定不涉及台港澳航線。亦即，「台灣直飛入厦旅客，無須提供核酸檢測證明」。華航、華信11日稍晚也做了澄清。

目前，台灣和大陸之間的直航點，只剩廈門、上海浦東、北京、成都。目前廈門執行的是入境後強制隔離14天，居家隔離7天，共21天的隔離政策；上海是經過申請後強制7天、居家7天隔離；北京和成都則仍嚴格執行強制隔離14天的防疫規定。

對於核酸檢測的價錢部分，目前，在台灣檢測一次是新台幣7,000元左右，但在北京只需人民幣120元（約新台幣500元），差距相當大。

據北京防疫官員透露，大陸和台灣對於疫情房況沒有互相交流，台灣旅客自台灣抵達北京首都機場，即使手持5日內的台灣核酸檢測證明，仍要在首都機場再做一次核酸檢測，並在14天的強制隔離旅館內，另做兩次核酸檢測。

廈門 機場 北京

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