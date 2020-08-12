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擺脫台廠代工？ 小米宣布旗下智能工廠已經投產

聯合報 / 記者林則宏／即時報導
圖為去年9月24日雷軍在北京發表小米9 Pro 5G手機。路透
圖為去年9月24日雷軍在北京發表小米9 Pro 5G手機。路透

大陸科技品牌大廠小米將逐步擺脫對代工廠的依賴。小米董事長兼CEO雷軍11日晚間在小米十周年大會演講時宣布，位在北京亦庄的小米智能工廠一期已正式完工投產，該工廠擁有全自動化生產線，可24小時「關燈生產」，年產手機超過100萬部。

小米聲稱，未來小米生產1部手機將只需1秒鐘。大陸《財新網》報導，雷軍表示，該工廠也將成為小米的實驗室，負責新技術、新材料和智能設備的研發，小米還會繼續興建智能工廠二期。

事實上，成立於2010年的小米，一開始是從作業系統而非硬體切入手機市場。2011年8月16日小米發布第一款手機，之後不斷拓展產品線，從手機擴張到電鍋、平板、筆電、智能手環、電視以及一系列家電產品和資訊週邊產品。

雷軍在11日晚間將近三小時的演講說中，回顧了當年小米創業的點點滴滴。雷軍提到，當時要從Google挖角後來成為小米聯合創辦人、現擔任小米金融董事長兼CEO洪鋒時，洪鋒問了他三個問題：「你做過手機嗎？」「你認識中移動老總王建宙嗎？」「你認識郭台銘嗎？」

三個問題雷軍的答案都是否定的。對於是否認識郭台銘，雷軍說，「我認識他，他不認識我。」洪鋒最後做了總結：「這事（創立小米）聽起來，不靠譜……不過，可以試試。」

創業十年，如今，小米已成為一家營收超過人民幣2,000億元、市值超過港幣3,600億元的跨國科技品牌。根據市場研究機構IDC的報告，今年第2季，小米手機出貨量達到2,850萬部，市占率為10.3%，僅次於華為、三星和蘋果。

雷軍表示，小米手機現在已成功進軍全球90多個國家和地區，手機業務在50個國家和地區位居前五名。近兩年小米主攻歐洲市場，目前在歐洲市占率已排名第三，甚至在西班牙已經「登頂」，在法國排名第二。

小米的產品過去均仰賴代工生產，其中手機更有一大部分是由台廠代工。但11日晚間雷軍除宣布，小米智能工廠已能自行生產手機，在談到小米下一步發展策略時，雷軍提出的其中一點也是發展「互聯網+製造」。

雷軍說，「我們信仰互聯網，我們相信互聯網的方法論，我們會堅持用互聯網賦能製造業。」他宣布，小米在繼續和代工廠真誠合作的基礎上，將會深度參與製造業。

雷軍指出，小米已經自行研發大量高端裝備，並已設計完成全自動化的高端手機生產線。他並透露，小米產業基金先後投資超過70家半導體和智能製造公司，小米未來要做的將是「製造的製造」。

郭台銘 品牌 創業

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