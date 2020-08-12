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港貨輸美須標中國製造 王美花：嚴審中資「黨政軍」色彩

聯合報 / 編譯莊蕙嘉、記者黃有容／綜合報導
香港人賴以自豪的「香港製造」，九月廿五日以後輸美，都要改成「中國製造」。圖為香港民眾在灣仔排隊搶購「香港製造」的口罩。（中新社）
香港人賴以自豪的「香港製造」，九月廿五日以後輸美，都要改成「中國製造」。圖為香港民眾在灣仔排隊搶購「香港製造」的口罩。（中新社）

香港淪為美中角力戰場，美國政府公告，九月廿五日起香港出口至美國的商品必須標示「中國製造」，美國出手反制港版國安法已引起全球矚目。經濟部長王美花昨天表示，「台灣看待中資恐怕要有不同的想法」，過往看待港資是比照外資，未來將更嚴謹規範看待，也會擴大嚴審中資的「黨政軍」色彩，經濟部下周就會預告相關修正草案。

美國總統川普上月十四日簽署香港自治法及總統行政命令，終止香港優惠待遇；預定十一日發布的美國聯邦公報規定，「公告發布四十五天後，香港製商品必須標示來源地是『中國』，因為香港已確定不再擁有充分自治權，因此無法享有不同於中國的待遇」。

港府則回應，將研究美國是否違反世貿規則，如有需要，不排除根據世貿規則採取行動。

香港南華早報報導，九月廿五日開始，香港出口至美國商品必須標示中國製造，關稅稅率比照中國商品，違者將額外加徵百分之十的懲罰性關稅。

根據香港貿易發展局統計，去年香港對美國出口金額為四億七千一百萬美元，僅占香港全年出口金額的百分之零點一。香港也長期對美貿易逆差，是出口目的國之最。不過，在美國對香港的新規中，「禁止取得敏感技術」反而最令香港企業在意。

隨著香港國安法效應進一步發酵，王美花昨晚在「寶島全世界」廣播節目表示，若過了廿、卅年回頭看，「會發現這是太重要的轉折點了」，對香港是相當嚴重的傷害。

她說，目前香港有四千多家跨國企業營運總部，包括日、韓、星、馬都開始設計誘因吸引外資轉移過去。她表示，我國也在跨部會討論提供誘因，最近就會有結果。

王美花也表示，香港局勢的改變，會讓台灣警覺「中資透過什麼樣間接的角色到台灣來」，對於「什麼叫中資」可能會比過往用更嚴謹的規範看待。她強調，這不代表「港資就一定是中資」，而要看修正後的法規如何規範。

她透露，包括中資直接或間接持股三成的認定方式可能調整；「大陸地區人民來台投資許可辦法」第六條也擬做文字修正，現行條文只載明對帶有軍方色彩的中資嚴格審查，修正草案將把內容改為「黨政軍」。

投審會官員表示，「大陸地區人民來台投資許可辦法」中規定，若中資轉投資甲公司三成，甲公司再投資乙公司三成，在審查乙公司時，其「中資成分」稀釋到僅百分之九，不會被定義為中資；但未來擬定改為「逐層認定」，也就是將中資持股三成的甲公司先定義為中資後，在審查乙公司時，其「中資成分」仍有三成以上，就會被定義為中資。

據了解，這項修正將不溯及既往，但若有增資等新申請案，恐怕就要自行調整持股比例才能「繼續當外資」，或是直接轉為以中資標準審查。

香港 港版國安法 王美花

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