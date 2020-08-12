廈門文旅消費季 領券享優惠

即日起，廈門市民、遊客可在「飛豬」平台上領取價值400元（人民幣，下同）的文化旅遊消費優惠券，或前往「口碑」平台領取50元的餐飲優惠券。

中新社報導，廈門是中國著名旅遊城市，廈門啟動「2020廈門文化旅遊消費季」，聯合電商平台發放文化旅遊消費券，加快文化旅遊市場快速復甦。廈門市文化和旅遊局負責人表示，這是廈門統籌推進常態化疫情防控和經濟社會發展的又一舉措。

2020廈門文化旅遊消費季由廈門市文化和旅遊局與廈門市財政局聯袂推出。在此次活動中，廈門市與阿里巴巴集團合作，通過飛豬、口碑等旅遊平台，引導廈門文化旅遊商家提供日常價格8折優惠，並發放文化旅遊消費優惠券。

廈門市各大旅行社和在線旅遊企業也紛紛推出一系列精品優惠旅遊產品，吸引遊客來旅遊。廈旅國際旅行社相關負責人表示，該旅行社推出的優惠旅遊產品，除了親子主題的旅遊度假產品以外，還有研學旅遊產品和針對夕陽紅慢生活的旅遊產品，折扣幅度在7折到8折之間，遊客可按自身需求選取相應的旅遊產品。

隨著疫情向好態勢進一步鞏固，廈門圍繞「康養夏秋冬．快樂廈門遊」的主題展開旅遊推介活動。

廈門市文化和旅遊局介紹，廈門夏季主打「濱海休閒之旅」，除了推出濱海遊、遊艇帆船遊等系列產品外，還將在8月底舉行的第十六屆海峽旅遊博覽會上推出「閩西南遊客節」、「旅遊線路產品熱賣會」等活動，讓遊客體驗夏日文旅購物雙11。

秋天主打「人文之旅」牌，閩南文化遊等旅遊產品將集中推出；冬天主打「溫馨之旅」，將推出「冬季廈門賞花」系列影視旅遊和反季節旅遊產品。

廈門市不少金融機構也參與助力旅遊產業復甦。中國光大銀行廈門分行啟動「光大魅力廈門旅遊節」，推出線路滿減、景區特惠、酒店一口價、特產五折、美食五折等一系列活動，一站式滿足市民與遊客吃住行遊購娛的需求。

廈門國際信託則推出「惠企行動」，設立文化旅遊服務信託，在為消費者帶來切實優惠的同時，將優質文化旅遊企業納入增信基金「白名單」，以高效金融服務助力文化旅遊產業復甦。