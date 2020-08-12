廣州白雲區 開放港澳台購房

廣州市白雲區人力資源和社會保障局10日印發《廣州市白雲區落實廣州市人才綠卡行政審核事權實施辦法（暫行）》的通知，滿足相關條件的香港特別行政區、澳門特別行政區居民，以及台灣地區居民均可在該區購房。該辦法自印發之日起施行，有效期1年。

中新社報導，港、澳，台灣地區居民以及外國人，持中國護照、擁有外國永久（長期）居留權且國內無戶籍的留學人員和其他人員，在廣州市有合法住所，每年在白雲區創業或工作超過6個月，並符合該辦法規定的條件之一，即可申請人才綠卡，就能在該區購房。

廣州市白雲區人力資源和社會保障局相關負責人表示，申請人才綠卡的條件很多，符合其中一條即可，比如，具有全日制普通高等教育研究生學歷並有博士以上學位，或具有雙一流大學（A類和B類）全日制普通高等教育研究生學歷並有碩士學位的人才；或具有全球前500名的境外一流大學研究生以上學歷並有碩士以上學位的人員等。

此外，該辦法還表示，符合該區經濟社會發展需要，經有關部門認定的重點產業人才也可以申請人才綠卡，包括總部企業、龍頭骨干企業的高級管理人才；年度招商引資認定為新引進重點企業的高級管理人才；轄區內市屬技工院校入選世界技能大賽國家代表團的參賽選手。白雲區是廣州市主城區之一，2019年10月成為中國綜合實力百強區排行榜第23名。