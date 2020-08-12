北部灣大數據交易中心 南寧揭牌

北部灣大數據交易中心11日在廣西南寧揭牌。該中心擬建成中國—東盟（東協）區域最具影響力的數據服務全生態交易平台，助力中國—東盟信息港建設，促進區域數字經濟合作。北部灣大數據交易中心項目由廣西大數據發展局牽頭，中國—東盟信息港股份有限公司發起。

中新社報導，中國—東盟信息港股份有限公司總裁魯東亮表示，交易中心是面向中國與東盟區域數據產品的樞紐，為平台上下游合作夥伴提供數據採集、存儲、計算、清洗、分析、諮詢、展示、應用等全鏈條一站式服務，為金融、交通、農業、工業、貿易等各行業提供覆蓋信息核驗、營銷獲客、智能製造等關鍵環節的深度撮合服務。

魯東亮稱，北部灣大數據交易中心將與國內外優秀生態合作夥伴一道，積極探索政務數據交易模式和跨境數據流通機制，建成數據產品交易額、交易量、交易品類在中國—東盟區域領先、永不休市的數據產品交易服務機構。

處於中國—東盟開放合作前沿的廣西著力發展數字經濟，打造面向東盟的數據服務新高地。廣西官方稱，以北部灣大數據交易中心成立為起點，發揮交易中心組建單位和數字經濟產業聯盟資源優勢，廣西將進一步推動區域數據要素自主有序流動，促進區域數據交易生態繁榮，充分發揮數據作為驅動經濟發展新能源的作用。