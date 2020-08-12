盆景+溫室蔬果 赤坭鎮脫貧

洪拳創始人洪熙官故里廣州市花都區赤坭鎮近年以盆景產業為依托，加快發展科技農業、品牌農業、休閒農業、鄉村旅遊等新業態，帶動農民就業增收，陸續脫貧。

中新社報導，該鎮瑞嶺村村民朱昌意說，過去太窮，老一輩尋找出路，把松樹做成盆栽挑擔到城區叫賣。40年來，越來越多村民從事盆景產業，漸形成產業鏈，其中小型盆栽受到海外歡迎。

花都區位於廣州市北部，是廣東僑鄉之一，旅居巴拿馬的華僑華人大多來自花都。赤坭鎮盆景產業已有百年歷史，是嶺南盆景重要發源地。目前規模種植苗木等超過3萬畝，涵蓋瑞嶺、竹洞等11條村，從業人員近萬人，具有一定規模園藝場500多個，年銷售額超4億元。

在赤坭鎮竹洞村的盆景小鎮，造型各異的盆栽被規整地擺放在道路兩旁，供遊人賞玩，有的蒼勁古樸，老幹虬枝；有的枝葉扶疏，橫條斜影。據統計，今年1至6月，花都區出口盆景31批次，共38.6萬株，主要出口地為荷蘭、西班牙和義大利。

赤坭鎮長徐容雅介紹，中國盆景行業市場需求旺盛，盆景小鎮將依託區域內的盆景產業、洪熙官故里等自然人文資源，通過植入盆景藝術文化節、盆景藝術大師工作坊、電商直播中心等元素，打造全國盆景產業品牌。

除盆景外，赤坭鎮的蔬果種植業也漸成氣候。在赤坭鎮藍田村中洞片的溫室種植基地裡，記者看到，一排排香瓜和小西瓜懸掛空中。通過懸掛式溫室種植技術，加上生態農業技術的運用，瓜果產量高，收益好。

徐容雅說，與傳統種植相比，上述新方式節約土地並提高產量。此外，赤坭鎮還引進全自動蔬菜水培技術，蔬菜在傳送帶上自動完成播種、催芽、施肥等種植流程，蔬菜播種、育苗和收割等過程依靠物聯網系統，整個周期約45天，實現四季循環複種，年畝產量可達20噸。