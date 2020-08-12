世界500強 大陸上榜數超越美國

2020年《財富》世界500強排行榜10日揭曉。中國共有133家公司上榜，在數量上第一次超過美國。今年《財富》世界500強排行榜企業的營業收入達到33萬億美元，創下歷史新高，接近中美兩國GDP的總和。

中新社報導，榜單顯示，進入排行榜的門檻從248億美元提高到254億美元。沃爾瑪連續第七年成為全球最大公司，中國石化仍位列第二，中國國家電網上升至第三位，中國石油位列第四，而殼牌石油下降至第五位。

在盈利方面，沙烏地阿拉伯阿美仍以882億美元的利潤位居榜首。伯克希爾-哈撒韋緊隨其後，蘋果則退居第三。中國工商銀行、中國農業銀行、中國建設銀行繼續位列利潤榜前十。

中國平安以1842.8億美元的營業收入位列全球榜單第21位，較去年上升8位，在全球金融企業中排名第2位，蟬聯中國內地混合所有制企業第1位。

中核集團披露，最新一期的世界500強排名，中核集團首次申報、首次入選。這是中國核工業企業首次進入世界500強，也是中核集團打造國際核科技發展的引領者、推動建設國際一流企業邁出的重要一步。

《財富》稱，改革開放以來，中國企業規模和大公司的數量不斷增加，這是中國整體經濟規模發展壯大的結果。1995年，《財富》雜誌第一次發布「世界500強」排行榜。1997年，中國大陸有四家企業進入這個排行榜，以後逐年迅速增加。

《財富》稱，自1995年《財富》發布世界500強公司排行榜以來，該榜單中，還沒有任何一個別的國家或地區的企業數量如此迅速地增長，但中國企業盈利水平較低。2019年，上榜中國大陸企業124家平均利潤不到36億美元，約為美國企業的一半，也低於全球500家大公司平均利潤。《財富》世界500強排行榜一直是衡量全球大型公司的權威榜單，具有廣泛影響力。