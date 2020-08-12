大陸7月車市 產銷持續成長

中國汽車工業協會11日發布的汽車行業月度信息顯示：2020年7月中國汽車產銷形勢總體穩定，當月產銷量環比小幅下降，同比繼續保持增長，其中商用車同比增速明顯。

中新社報導，中國汽車工業協會表示，7月，隨著中國統籌推進疫情防控和經濟社會發展工作取得積極成效，經濟運行總體復甦態勢繼續向好，特別是在各項促消費政策的帶動下，市場主體加快復商復市步伐，居民外出消費有序增加，市場活力逐步提升，市場銷售持續改善。在此背景下，汽車產銷延續了二季度以來的回暖勢頭，保持良好的運行態勢。

7月，中國汽車產銷分別達到220.1萬輛和211.2萬輛，環比分別下降5.3%和8.2%，同比分別增長21.9%和16.4%。其中，商用車產銷47.2萬輛和44.7萬輛，同比分別增長70.3%和59.4%。

1至7月，中國汽車產銷1231.4萬輛和1236.5萬輛，同比分別下降11.8%和12.7%，降幅與1至6月相比，分別收窄5.0個百分點和4.2個百分點。

7月，新能源汽車產銷環比略有下降，同比結束下降、呈較快增長。7月，新能源汽車產銷同比增長15.6%和19.3%。

1至7月，新能源汽車產銷49.6萬輛和48.6萬輛，同比分別下降31.7%和32.8%，降幅比1至6月繼續收窄。1至7月，汽車銷量排名前十位的企業（集團）共銷售1103.6萬輛，佔汽車銷售總量的89.3%。在汽車銷量排名前十位企業中，與上年同期相比，一汽、長安和華晨銷量呈小幅增長，其他企業呈不同程度下降，其中上汽和奇瑞降幅更為明顯。