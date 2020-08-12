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汽車庫存增 預計8月銷售回升
中國汽車流通協會10日發佈2020年7月「汽車經銷商庫存」調查結果：7月份汽車經銷商綜合庫存系數為1.91，同比上升9.4%，環比上升10%，庫存水平位於警戒線以上。預計8月車市將呈現溫和回升。
中國汽車流通協會稱，7月進入消費淡季，部分利好政策對汽車市場的支撐減弱，疫情和汛情也使消費者出行受到影響，二季度各種促銷活動已經透支市場需求，庫存難以得到消化。
其中，高端豪華和進口品牌、合資品牌及自主品牌汽車庫存系數環比上升。高端豪華和進口品牌庫存系數為1.66，環比上昇22.9%；合資品牌庫存系數為1.96，環比上升10.9%；自主品牌庫存系數為2.14，環比上升3.5%。
中國汽車流通協會分析認為，進入8月，南方惡劣天氣進入尾聲，市場需求將有所增加。多地車展活動舉辦、818電商活動啟動、開學季釋放部分家庭購車需求，疊加新一輪促銷費政策落地生效，車市將呈現溫和回升，預計終端銷量約為150萬輛。
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