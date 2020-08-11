陸7月外幣貸款創29個月新高 外幣存款也創26個月高位
中國人民銀行（大陸央行）11日公佈，7月底大陸外幣貸款為8835億（美元，下同）至29個月新高，當月增加192億元，實現連續4個月正增長。今年3月美國聯準會大幅降息，並祭出無限量QE（量化寬鬆），美元貸款成本明顯下降，加上美元大跌，美元貸款優勢明顯。而7月底外幣存款為7937億元也創26個月新高。
據路透報導，大陸公佈的數據顯示，7月底大陸外幣存款為7937億元為26個月新高，當月增加153億元，僅為上月311億美元增量的一半，以此估算，當月外幣貸款、存款較上月略增0.3個百分點至111.3%，為連續四個月增幅維持在110%以上。
1到7月外幣貸款累計規模增加966億元，同期外幣存款則增加360億元。
金融機構外幣貸款大多來自企業內保外貸、貿易信貸等形式的貸款，對匯率預期相對敏感，如果市場預期人民幣趨於貶值，則外幣貸款意願會上升，如果預期人民幣會升值，則存款意願會上升。另外，本外幣利差變化也會影響市場選擇，今年3月美國聯準會大幅降息，美元貸款成本下降提升市場需求，且美元指數當月跌逾4%，綜合貸款成本將更低。
此外，大陸7月外匯存底較上月增加420.6億元，創6年半來最大單月增幅，並實現4連升，分析人士認為，7月美元大跌逾4%，估值效應助推外匯存底規模大幅上升。
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