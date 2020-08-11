陸7月外幣貸款創29個月新高 外幣存款也創26個月高位

開店20年，從上海走向全球市場逾60家，主打台灣菜的連鎖餐飲品牌「鹿港小鎮」，8月初被陸資收購。大陸國家市場監管總局公示，蓓芙發展實業收購貝拉吉奧控股，賣家貝拉吉奧旗下的「鹿港小鎮」在大陸14個城市經營的60家分店，將轉由陸資控股，與蓓芙旗下的連鎖中餐品牌「大娘水餃」、「蜀江烤魚」成為一家人。

2020-08-11 19:04