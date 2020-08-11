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富聯上半年淨利潤217.3億元 年減7.98%

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
FII上半年財報截圖。圖/FII財報
FII上半年財報截圖。圖/FII財報

鴻海集團在A股上市子公司工業富聯（FII），11日收盤後發布2020年上半年財報，受到全球宏觀經濟形勢發生深刻變化，各類挑戰和機遇接踵而至，淨利潤為人民幣50.41億元（約新台幣217.3億元），年減7.98%。

FII今天在A股收盤人民幣14.16元，下跌1.73%。

FII上半年營收人民幣1766.54億元，年增3.6%。

FII財報顯示，受益於雲端應用市場的快速發展，上半年雲計算業務營收人民幣795.35億元，年增4.24%；通信及動網路設備業務實現營收人民幣963.46億元，年增3.01%；科技服務業務（含精密工具、工業機器人及工業互聯網相關服務）營收人民幣2.53億元，年減23.03%。

FII指出，其中第1季迅速而果斷地採取了有效防疫措施，將疫情對生產經營的影響降到最低。

第2季受益於防疫措施的有效展開，以及疫情的逐步緩解，市場供給和需求全面複甦，公司單季營收人民幣966億元，年增6.87%；淨利潤人民幣31.73億元，年增21.85%，營收穩定增長，淨利潤水準顯著回升。

人民幣 疫情 FII

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