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陸7月汽車產銷穩定 銷量逾211萬輛年增16.4%

聯合報 / 記者林汪靜／即時報導
大陸7月汽車產銷整體穩定，圖為7月下旬舉行的成都國際汽車展覽會。中新社
大陸7月汽車產銷整體穩定，圖為7月下旬舉行的成都國際汽車展覽會。中新社

大陸7月汽車產銷情勢基本維持穩定。根據中國汽車工業協會11日公布的數據，大陸7月汽車產銷量分別為220.1萬及211.2萬輛，月比分別下降5.3%和8.2%，但年比率則分別增長21.9%和16.4%。

數據顯示，1到7月，大陸汽車產銷年降幅繼續縮小，產銷量分別完成1,231.4萬輛和1,236.5萬輛，年增率分別下降11.8%和12.7%，降幅比1到6月分別縮小5和4.2個百分點。

7月，大陸乘用車產銷分別完成172.9萬輛和166.5萬輛，較前一個月分別下降3.9%和5.6%，較去年同期分別增長13.2%和8.5%。

中國汽車工業協會表示，雖然7月大陸汽車產銷增長勢頭良好，但企業、終端庫存增長明顯，因此企業應重視庫存變化，避免庫存過高而加重企業負擔。

中國汽車工業協會稱，隨著官方推出的一系列促進消費政策正逐步發揮作用，對汽車市場發展長期利多，上半年各地實施的促消費政策陸續進入尾聲，為對沖疫情影響，還會陸續再推出相關政策，但直接促進汽車消費的力度可能會減弱，政策的節奏也會放緩。

中國汽車工業協會希望大陸各地政府能制訂更多、受益範圍更大、更穩定的政策，並確保盡快實施。

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