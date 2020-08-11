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倪光南：陸新基建 「十四五」將拉動人民幣30兆元投資

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
中國工程院院士倪光南。中新社
中國工程院院士倪光南。中新社

中國工程院院士、著名電腦專家倪光南指出，在「十四五」（大陸第14個國民經濟和社會發展五年規劃綱要，2021年至2025年）期間，大陸新基建直接、間接帶動投資規模將達人民幣30兆元（約新台幣126億元）。

據新京報，倪光南指出，當前大家重視新基建，因為新基建是大陸數位經濟的基礎設施，這個趨勢不可阻擋。

倪光南說，「一般來講，我們把數位經濟的發展歸結為兩方面，一個方面是數位產業化，就是把大家關心的人工智慧、大數據、雲計算、物聯網、5G等等這些數位科技進行產業化。另外一方面就是產業數位化，這範圍可能更大，是指傳統產業的轉型升級。」

倪光南指出，「這兩方面抓好了，我們的數位經濟就能順暢發展，而且這兩個方面是融合的。」

中共中央政治局會議日前提出，當前中國經濟遇到的很多問題是中長期的，必須從持久戰的角度加以認識。中共中央因此強調要加快形成以國內大循環為主體，國內國際雙循環相互促進的新發展格局。

倪光南表示，「對於國內大循環，基礎設施的支撐應該說非常重要。」老的基建被稱為「鐵公基」（鐵路、公路等交通建設），而新基建的範疇，根據有關方面的說法是三方面：一是資訊基礎設施，第二是融合基礎設施，第三是創新基礎設施，比傳統的基礎設施範圍更廣。

據測算，「十四五」期間，大陸新基建的直接投資金額將達到約人民幣10兆元。倪光南舉例說，5G投資大約就要人民幣2.5兆元，特高壓要0.5兆元，資料中心1.5兆元，人工智慧2200億元等等。相應的，新基建還將帶動間接投資，經測算的數據是17兆元。

倪光南表示，「中國超大規模的市場，使我們確實有可能形成以國內大循環為主體，國內國際雙循環互相促進這樣一個新發展格局，這具有非常現實的意義。」

倪光南還表示，「在新基建的發展之中，應該注意保障網路安全」；「沒有網路安全就沒有國家安全，沒有網路安全也沒有新基建的安全，這是大家要注意的」。

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