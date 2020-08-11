陸駐英使館： 敦促英國停止因黎智英被捕 詆毀國安法

就英國官員對香港壹傳媒創辦人黎智英等人被捕發表的言論，大陸駐英國大使館11日回應稱，香港是法治社會，任何人都沒有法外特權，黎智英等被依法逮捕為香港執法機構依法履職盡責，敦促英方認清現實和大勢，立即停止打著新聞自由的幌子詆毀香港國安法。

大陸駐英國大使館網站11日以「答記者問」的形式表示，英方不顧中方嚴正立場，就黎智英等7人被依法逮捕指手畫腳，再次干涉香港司法和大陸內政，中方對此表示強烈不滿和堅決反對。

新聞稿指出，黎智英等人勾結外部勢力實施危害大陸國家安全的行為和活動，觸碰了法律底線，被依法逮捕，此舉為香港執法機構依法履職盡責。

大陸駐英國大使館稱，「香港是中國的香港，香港事務純屬中內政」，敦促英方認清現實和大勢，立即停止打著新聞自由的幌子詆毀香港國安法，停止為香港反中分子撐腰打氣，停止干預香港事務和司法獨立，停止以任何方式干涉大陸內政，否則必定搬起石頭砸自己的腳。