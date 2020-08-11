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北京瞭望／美會對香港金融開刀?

經濟日報 / 香港特派員 李春

美國關閉中國駐休士頓總領事館，令北京經濟界過去的說法「摩擦」，現在把握的口徑「博弈」，轉向實實在在的新冷戰。而所謂新冷戰有很多戰術，也會釀成不少小戰役，其中震動香港的美國制裁11人，有諸多說法，其中一個關注到香港會否成為金融版的休士頓。

美國制裁香港特首林鄭月娥，在香港當然有兩極的反應，一極是網上說的「小鳳姐一夜載歌載舞」，和「香檳賣到斷貨」；另一極就是港府的極度憤怒，憤怒到前殖民地官員都用上一些特別詞彙。當然，除涉港部門，北京意外的低調，這跟近期對美政策口徑陡變相關。

港府應早就收到美國制裁風聲，香港傳真社查到林鄭月娥的兒子，上月25日就「家有急事」，離美返港。但港府憤怒的是，美國這次用起底式的制裁公布手法及將被制裁者與毒梟、恐怖份子和非洲軍閥同級。

而外界包括香港金融界和北京經濟圈，開始關注的是香港制裁響起的另一領域的警訊，那是金融。現在香港民間議論紛紛的，是林鄭月娥等人以後「怎麼出糧」，即怎麼領工資，因為香港諸多銀行可能不敢跟她們有業務往來了。

但香港跟非洲軍閥國還是有不同，現在還算是國際金融中心，所以在美國公布制裁後，除了香港的證監會、保監會要發表聲明，這兩天香港各大銀行也都就制裁政策有了聲明，包括兩間發鈔行滙豐銀行、渣打銀行，還有相貌本土的恒生銀行，來自新加坡的星展銀行等，銀行說話，都繞來繞去，但內容都提到嚴禁參予被英國，美國，歐盟或聯合國制裁的任何活動，禁止包括開展或繼續客戶關係、提供產品或服務或進行交易的商業活動等。最新說法，有國際性保險公司，也發出相關的內部指引了。

從更專業的層面，就不止是關心林鄭月娥等人以後是否只能用現金，律政司長家族在美公司會否被凍起來，而是關心傳說的對港制裁，將有「廣度和深度」，而大家最怕的深和廣，是點燃中美金融戰的戰火。因為據美國國務卿龐培歐一連兩日發出的新聞稿和Twitter撰文，都有警告說，美國的制裁行動將「不是一次就算」。

在港版國安法推出之前，香港有一批人出來說，美國對香港不敢有、不會有實質的制裁，或者說即使制裁，將沒有實質損傷香港的效果。但當時也另有一批人士，包括中資金融機構的人士，在研究美國一旦制裁，會否將戰火引入金融領域，又會多大程度傷害到香港國際金融中心的地位。

後來的事情大家看到，前者成了建制的主流言論，後者成了抗爭派的攬炒新言論，由此也就決定了北京和港的取態。

北京經濟界人士近期關心到，中美間的博弈，演化成冷戰可能性大，觸動熱戰的可能性小，但冷戰中的熱戰，就是金融戰，可能性相當大。伴隨而來的傳說，是美國曾考慮對中國實施金融制裁，透過切斷中國金融機構和SWIFT系統的聯繫，禁止中資銀行進行美元結算。也即透過環球同業銀行金融電訊協會，來實施這一戰術。

香港經濟界的說法，則是美國早就研究過是否對香港聯繫匯率制出招，透過限制香港銀行兌美元，削弱香港港幣與美元掛鉤的聯匯制。美國首輪制裁針對個人，如果制裁升級，會否演進到掛在牆上的這一方案，沒有人敢說不會。有說香港金融管理局曾探討過改革香港聯匯制的方案，仿照中國大陸實施一籃子貨幣掛鈎，但知易行難，就算要行也要有時間。

早前香港金融圈已傳對沖基金經理巴斯（Kyle Bass）正籌集資金，擬以200倍槓桿打賭香港聯繫匯率制度會在18個月內崩潰。有金融朋友說，以大趨勢看，美國不惜與中國經濟全線脫鈎，按美國的習慣應已展開部署，於是未來可能推更強硬的金融手段，而這手段不會用在金融不大開放的大陸，而會用在香港，因為動了香港，自然震撼大陸，這就是香港會否成金融版休士頓之憂。

香港特首 北京

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