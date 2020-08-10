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北京故宮推「數字故宮」小程序 600件國寶專題展示

聯合報 / 特派記者賴錦宏／北京即時報導
今年是紫禁城建成600年，北京故宮博物院在微信上推出「數字故宮」小程序。特派記者賴錦宏／攝影
今年是紫禁城建成600年，北京故宮博物院在微信上推出「數字故宮」小程序。特派記者賴錦宏／攝影

今年是紫禁城建成600年，北京故宮博物院成立95周年，由故宮博物院、新華社全媒編輯中心與騰訊微信合作打造的「數字故宮」小程序正式上線，其中專題展示了600件院藏珍貴器物，讓民眾可「雲」體驗傳統紋樣之美。

據新浪科技，「數字故宮」小程多全面整合了故宮線上數位服務，可以滿足用戶遊故宮、逛建築、賞文物、看展覽等需求。用戶可以通過小程序快速定位、瀏覽「數位文物庫」「故宮名畫記」「全景故宮」；還可以在「相識大考驗」趣味答題中瞭解文物知識。未來，用戶將可以在小程序「一鍵査詢」故宮所有的數位資源。

故宮博物院院長王旭東表示：「數位時代、數位科技給我們帶來了新的展示和傳承管道，我們緊緊抓住數位故宮建設的機遇，以更多的數位化傳播形式來傳承、弘揚故宮所承載的中華文明。未來，我們會加大數位故宮建設。」

騰訊集團副總裁、閱文集團首席執行官、騰訊影業首席執行官程武則表示，故宮博物院與騰訊計畫在三年內完成包括10萬件文物高清影像採集精修在內的故宮深度數位化建設。「數字故宮」小程序是雙方深化合作後的首個階段性成果。

從故宮數位化工作到「數字故宮」的建設，北京故宮在數位資源採集、管理與應用等方面的經驗積累已有二十餘年，形成了海量的數位資源。近幾年，故宮博物院不斷加大「數字故宮」建設，力求將故宮數位資源以一種更為智能貼心的方式呈現和服務於公眾。此次發布的「數字故宮」小程序進一步、全面地整合了故宮在線數位服務，不管是遊故宮、逛建築，還是賞文物、看展覽，「數字故宮」小程序都可以「一站式」滿足用戶需求。

北京故宮博物院有186萬餘件館藏，作為此次「數字故宮」小程序中一項重要升級體驗內容，「暢遊多寶閣」專題選取了600件院藏珍貴器物，用戶可以在瀏覽中去發現各式各樣的精美紋飾，「雲」體驗傳統紋樣之美。

北京故宮 文物 建築

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