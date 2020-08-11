廣西汽車 打造東協出口基地

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

廣西壯族自治區工業和信息化廳副廳長劉勝友日前在南寧表示，當地現有整車生產能力201萬輛，已成為中國重要的汽車產業基地，未來還將打造成為中國面向東盟（東協）的主要汽車出口基地。　　

中新社報導，廣西擁有五菱、寶駿、乘龍、風行等多個在國內具有重要影響力的汽車品牌。2019年汽車產業產值2240億元（人民幣，下同），產量183萬輛，位居中國第5位。　

劉勝友介紹，廣西現有整車生產企業10家，上下游配套企業350多家，產品序列包括載貨汽車、客車、乘用車、車用內燃機、汽車零部件等，已基本構建了整車、零部件、銷售和品牌等較為完整的產業鏈。　

2020年以來，新冠肺炎疫情席捲全球，廣西製造汽車銷量依舊逆市飄紅。上汽通用五菱海外事業與工程中心總經理廖鴻胡表示，該公司通過不斷推出全球化戰略車型，滿足新興國家市場需求，並在中東多國開展線上上市、銷售活動，今年1-7月，海外市場銷售總額達20億元，同比增長35%。其中，寶駿530全球車整車累計出口達到20621台，成為今年出口最多的中國製造SUV。　

突如其來的疫情也暴露了廣西汽車產業部分關鍵零部件過於依賴進口的短板，針對這一問題，近期廣西官方制定了《關於提昇廣西關鍵產業鏈供應鏈穩定性和競爭力若干措施》，明確提出將汽車、新能源汽車等11條關鍵產業鏈予以重點培育，著力強龍頭、補鏈條、聚集群。　　

此外，廣西汽車產業還加快了中高端產品研發，打造高品質運動型多功能車、中級轎車等；加快提昇汽車產業智能化水平，使之與工業互聯網融合創新，發展基於互聯網的產品設計、柔性製造、個性化定製等新型製造模式。　　

劉勝友表示，目前廣西正在實施50多項汽車產業鏈補鏈強鏈項目，引入了恒大等新能源整車項目，立項推進一批整車研發和關鍵技術攻關項目。預計到2022年，廣西整車生產能力將達241萬輛（含新能源汽車73萬輛），零部件本地配套率提高至70%，汽車生產規模將進入中國前四，成為國內主要汽車生產基地及面向東盟的主要汽車出口基地。

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