廣東「稅務8條」出口產品轉內銷

中國國家稅務總局廣東省稅務局上周公布「稅務8條」，提出進一步用足用好出口退（免）稅政策，以硬招實招助力外貿穩定發展。「稅務8條」在明確落實稅收優惠、打通外貿新業態政策堵點、擴大「一類出口企業」服務範圍、服務中小微出口企業、支持出口產品轉內銷等方面，提出了富有廣東特色的做法。

新華社報導，廣東省稅務局7日提出「稅務8條」，擴大「一類出口企業」服務範圍，對納稅信用等級為A級、海關企業信用管理類別為高級認證、外匯管理分類等級為A級的重點出口企業，可視為同一類出口企業享受優質服務，經審核不存在疑點的，及時為其辦結出口退稅手續。

廣州、東莞均已試點實施擴大「一類出口企業」服務範圍，截至目前，東莞市已有10834戶二類企業享受到「擴圍」的服務。

針對外貿企業訂單減少、產能閒置等突出問題，「稅務8條」提出，要用好稅費大數據，推廣應用產業鏈智聯平台，著力解決出口產品在轉內銷過程中原材料供應不暢、上下游產銷脫節等關鍵堵點，為出口產品轉內銷打通產業供需鏈條。

在稅費優惠政策的支持下，部分廣東外貿企業已經在「出口轉內銷」中找到了出路，實現逆勢上揚。上半年出口退稅數據顯示，出口企業的內銷收入同比增長0.8%，高於各類企業平均水平4個百分點。

稅務部門的數據顯示，1至7月，廣東地區（不含深圳市）出口退稅辦理時間在全國平均辦理時間8個工作日的基礎上提速到4.13天；廣東地區（不含深圳市）累計辦理出口退（免）稅1590.16億元，大大緩解了企業資金壓力。