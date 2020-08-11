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夜經濟復甦 深圳經濟「V」形反彈

聯合報 / 大陸新聞中心／綜合報導

疫情之下，中國特色社會主義先行示範區深圳經濟率先「V」形反彈。統計數據顯示，上半年深圳地區生產總值12634.30億元，同比增長0.1%。而同期中國GDP同比下降1.6%。

新華社報導，深圳是武漢以外最早發現新冠病例的城市。在本土病例清零後，受香港疫情再次暴發等因素影響，深圳面臨著很大的外防輸入壓力。

「對新冠病毒檢測，深圳市第三醫院已經建立了一個流水線，每天可以做7000到8000例，為可能發生的輸入性病例做了充分的準備。」復旦大學附屬華山醫院感染科主任張文宏說。

在張文宏等專家看來，除了強大檢測能力，深圳還有著良好的社區管理經驗，具備相當水平的動員能力，疫情防控舉措令人印象深刻。

深圳常住人口超2000萬，作為口岸城市，年出入境旅客超2.5億人次。直面人口流量大、密度大、開放性大三大難點，深圳結合自身實際，盯緊薄弱環節，推動城市有序高效運轉，凸顯了超大型城市的社會治理效能。

得益於疫情防控取得階段性成果，作為經濟中心城市的深圳，市場信心快速恢復，經濟運行勢頭趨好。經濟「半年報」顯示，深圳經濟運行「V」形反彈的信號明顯。

以新基建和完善產業鏈為代表，外向型城市深圳正在暢通內循環。截至目前，深圳已建成4.36萬個5G基站，今年8月底將實現5G網絡全覆蓋。

深圳市統計局局長王虎善說，深圳製造業的表現搶眼。上半年，規模以上工業企業利潤總額同比增長22.2%，增速較一季度大幅回升47.2個百分點，先進製造業增加值、高技術製造業增加值分別同比增長2.4%、2.2%。

常住人口平均年齡約30歲的深圳，一向不缺乏煙火氣。喧囂熱鬧的餐廳酒吧，創意滿滿的夜遊，眼花繚亂的文藝演出……在中國（深圳）綜合開發研究院新經濟研究所執行所長曹鍾雄看來，「夜經濟」復甦是深圳社會經濟全面復甦的信號燈。

在疫情影響下，深圳的市場主體仍呈現出生機活力。數據顯示，今年1至6月，深圳新登記企業151144戶，同比增長14.9%。

展望下半年經濟發展，深圳市政府發展研究中心主任吳思康說，深圳產業結構優勢明顯、科技創新活躍，加上深圳經濟特區成立40週年等可能帶來的政策利好，下半年更有基礎、有潛力、有條件實現經濟社會發展的良好態勢。

深圳 疫情

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