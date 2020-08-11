陸疫情防控 助台企外銷增長

海外疫情蔓延，對全球消費市場形成衝擊。疫情嚴密防控下，一些大陸台企不僅有序復產復工，海外銷售也實現逆勢增長。

新華社報導，作為筆記本電腦、雲端服務器等產品領域的知名製造商，廣達上海製造城2019年產值高達1250億元人民幣。受疫情影響，今年2、3月公司出貨量一度下降，但此後海外訂單出現明顯上升。

「疫情期間，海外學校開展網絡教育、企業推行居家辦公，令電腦市場需求大增。」廣達中國製造總部董事長黃健堂透露，上半年公司的實際產值達610億元，同比增長3.3%，全年總產值有望超過2019年。

如果說廣達搭上海外「宅經濟」升溫的順風車，喬山健身器材（上海）有限公司則因應海外消費市場格局變化，通過主動轉型化危機為轉機。

喬山是亞洲第一、世界第三大健身器材製造企業。疫情下，海外商業健康俱樂部相繼關停，導致公司商用類高端產品訂單大幅下滑。

公司敏銳捕捉到健身愛好者被迫「宅家」鍛鍊的信息，迅速將產能由商用轉向家用，成功實現自救。總經理李永楷透露，公司到年底的工作計畫都已排滿。

從海外「宅經濟」升溫中覓得商機，這些根植大陸的台企各有各的招數，也有共同的秘訣：疫情嚴密防控下的有序復產復工。

黃健堂表示，2月10日廣達啟動復工復產前後，上海市政府、松江區政府以及上海市台灣同胞投資企業協會不僅給予科學防疫指導，也幫助公司解決了疫情防控中遇到的種種困難。

黃健堂說，大陸不僅擁有市場和人力資源，政府行政效率也非常高。台商一定會在這裡「深耕再深耕」。