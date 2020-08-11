長三角G60科創中心 落腳上海

在長三角G60科創走廊成員城市安徽省宣城市與上海市松江區共同推動下，G60科創走廊宣城（上海）科創中心、人才大廈項目最近落戶上海松江。該項目將依託上海高端人才和科研機構集聚優勢，發揮宣城產業特色鮮明、要素聯繫緊密優勢，助力長三角高質量一體化發展。

中新社報導，長三角G60科創走廊宣城（上海）科創中心有望於明年3月投入使用。該中心將引導宣城汽車零部件、智能製造、醫藥食品、新能源、新材料等六大產業龍頭企業、骨干企業在滬設立研發機構，鼓勵優秀創業團隊項目入駐並進行深度培育扶持。利用長三角G60科創走廊九城市既有產業鏈資源進行協同孵化、技術攻關，帶動高端研發創新資源加速向上海松江集聚，構建跨區域產業合作新模式。

談及產業協同創新中心與傳統「科創飛地」的不同，上海市松江區科創發展辦黨組書記、主任王平表示，產業協同創新中心模式通過長三角各地頭部企業集聚，創新鏈產業鏈上下游協調發展，達到總部研發孵化在松江，製造生產在當地的產業一體化發展目的。中心建設要強調功能定位，注重入駐企業質量，產生的效益，真正體現「科創＋產業」一體化發展的新模式。

自2020年4月27日浙江金華首個產業協同創新中心簽約落戶上海松江以來，這種合作模式獲長三角G60科創走廊內各城市廣泛認可，長三角G60科創走廊浙江科創基地近期簽約落地松江洞涇。此外，安徽蕪湖等地合作項目均在推進中。