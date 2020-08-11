陸一線城市 租房熱度升、房租穩

58同城、安居客日前發布一份關於一線及新一線城市租房趨勢的報告顯示，7月份一線城市租房熱度環比普遍上漲，但是平均租金表現穩定，並未出現大幅波動。當月，廣州租房熱度環比上漲6.3%，在一線城市中漲幅居首。

中新社報導，報告顯示，7月份，北京、上海、廣州、深圳四個一線城市租房市場熱度，環比均出現幅度不等的上漲。其中，北京租房熱度環比上漲5.7%，西城區、石景山區、密雲區租房熱度環比漲幅均超過10%。

上海7月份整體租房熱度環比上升4.1%，青浦區是上海租房熱度環比漲幅最高的區域，達到20%。深圳租房熱度相較上月回升明顯，環比上漲5.4%，其中，大鵬新區租房熱度環比漲8.6%，在深圳各區域中漲幅最大。廣州是一線城市中租房熱度環比漲幅最高的城市，7月份租房熱度環比上漲6.3%。當月，廣州黃埔區、增城區和從化區租房熱度都出現了10%以上的環比漲幅。

受新冠肺炎疫情影響，上半年，中國多地租房市場走冷，成交周期延長，租金水平也有所下滑。不過，進入下半年，隨著畢業季的來臨，租房市場進入旺季，需求量也出現明顯回升。

從租金水平來看，7月份一線四個城市平均租金漲跌互現，總體平穩。其中北京平均租金環比微跌0.2%，上海環比上漲3.7%，廣州環比漲1.9%，深圳環比小漲1.5%。

新一線城市也出現類似的趨勢。其中，成都7月份租房熱度環比上漲9.7%，在新一線城市中表現最突出。當月成都平均租金略有下滑，環比小跌2.0%。杭州和長沙的住房租賃市場，無論是租房熱度、新增房源量，還是平均租金均出現不同程度的環比上漲。值得注意的是，當月杭州新增房源量總體環比上漲17.7%，上城區新增房源量環比漲52.9%；天津寧河區新增房源量環比漲幅也高達47.4%。