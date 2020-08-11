義烏「世界超市」 面臨轉型寒冬

過去20多年來，義烏小商品批發市場憑藉外貿成為「世界超市」，但在世界形勢發生深刻變革與互聯網全面崛起的時代背景下，這朵傳統線下交易模式孕育出來的花，正在經歷一場嚴冬。

中新社旗下《中國新聞周刊》最新一期刊發文章，揭示其面臨的轉型之困及其對於「脫困」途徑的探索。

報導稱，「義烏小商品批發市場」包括好幾個實體市場，其中最大也是最著名的是義烏國際商貿城，這裡經營著200多萬種小商品，銷往全球210多個國家和地區，在新冠疫情之前，日客流量超過20萬人次，是全球最大的小商品批發市場。自疫情暴發以來，外貿占總交易量7成的國際商貿城生意遭受重創。商城內多家商戶稱，今年生意至少下降了一半，多者達7成。

義烏市商務局出口科科長陳鐵軍說，過去幾個月，義烏市的出口額基本呈現W形，即2月受國內疫情影響，出口額探底，之後回升，但隨著3月下旬國際疫情暴發，出口額再次回落，5月起，訂單開始逐漸恢復。

中國貿促會研究院國際貿易研究部主任趙萍表示，疫情將導致未來外需在一定時間內持續性衰退，義烏市場應把更多精力放在對國內市場的開拓上，做到國際國內兩市場兼顧。南開大學經濟學院教授陳宗勝認為，在轉內需的一段時間內，義烏小商品依然要保持低價的優勢。隨著產品質量和國內民眾消費水平的提高，小商品的價值才能進一步彰顯。

面對電商浪潮的衝擊，義商智庫執行院長周淮山說，義烏購網站看上去更像是商城集團的一個公司主頁，這限制了其商業版圖，實用性不強。商城商戶進駐到阿里巴巴國際站的人數也不多，都制約其進一步發展。

當義烏小商品市場還在追趕電商腳步時，直播帶貨的興起令其更加無所適從，儘管商城集團在市場內建立了200多個免費直播間，商城下屬的商學院老師還編寫教材對商戶開展直播培訓，但並不是所有商品都適合直播。像大型機械設備、塑料粒子、拉鏈等在直播中就難以很好呈現。直播還面臨商品客單價低、利潤空間較窄、品牌質量有待提升等問題。

義烏市市場發展委員會副主任樊文武認為，直播只是一種通過技術實現的營銷手段，義烏是以實物交易，產品才是根本。他認為，在跨境電商領域，義烏和深圳、杭州等地的差距就在於人才，同時也缺少大的電商主體，兩者互為因果。義烏市從事純電商運營類人員的學歷在大專以上，但在深圳、杭州的從業人員中有很多海歸博士。義烏中小型電商企業居多，但頭部主體較為缺乏。在追趕時代的路上，這個曾經的弄潮兒還有很長一段路要走。