聽新聞
test
0:00 / 0:00
iPhone 12進入量產季 富士康重金招人：內推可獎3.9萬
9月蘋果的秋季發布會將至，這次至少會發布四款iPhone手機，為了滿足iPhone備貨需求，鴻海集團在大陸的鄭州富士康廠，正在重金找人，內部推薦最高可獎勵人民幣9000元（約新台幣3.9萬）。
快科技報導，根據之前的報告，今年的iPhone 12系列會有5.4吋iPhone 12、6.1吋iPhone 12 Pro、6.1吋iPhone 12 Max及6.7吋iPhone 12 Pro Max，蘋果的幾家代工廠獲得的配額也不盡相同。
作為最重要的代工廠，富士康獲得約80%以上訂單，主要是Sub-6頻段的5G版iPhone。
具體來說，6.7吋的iPhone 12 Pro Max全部交給富士康，6.1吋之外的也拿到了70%的訂單。
雖然近年來富士康一直在推進自動化生產，不過iPhone手機生產還是不能離開大規模人力製造，為此富士康開始重金招人。
在iPhone的主產區，富士康鄭州園區啟動了「合夥人計畫」，符合資格的內部推薦求職者，最高可領人民幣9000元獎金（約新台幣3.9萬）。
具體招納多少人未公布，不過鄭州的富士康工廠人數變化極大，淡季的時候可能只有幾萬人，旺季的時候員工多達百萬人。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言