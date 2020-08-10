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iPhone 12進入量產季 富士康重金招人：內推可獎3.9萬

聯合報 / 記者林宸誼／即時報導
9月蘋果的秋季發布會將至，這次至少會發布四款iPhone手機，為了滿足iPhone備貨需求，鴻海集團在大陸的鄭州富士康廠，正在重金找人。圖／快科技
9月蘋果的秋季發布會將至，這次至少會發布四款iPhone手機，為了滿足iPhone備貨需求，鴻海集團在大陸的鄭州富士康廠，正在重金找人。圖／快科技

9月蘋果的秋季發布會將至，這次至少會發布四款iPhone手機，為了滿足iPhone備貨需求，鴻海集團在大陸的鄭州富士康廠，正在重金找人，內部推薦最高可獎勵人民幣9000元（約新台幣3.9萬）。

快科技報導，根據之前的報告，今年的iPhone 12系列會有5.4吋iPhone 12、6.1吋iPhone 12 Pro、6.1吋iPhone 12 Max及6.7吋iPhone 12 Pro Max，蘋果的幾家代工廠獲得的配額也不盡相同。

作為最重要的代工廠，富士康獲得約80%以上訂單，主要是Sub-6頻段的5G版iPhone。

具體來說，6.7吋的iPhone 12 Pro Max全部交給富士康，6.1吋之外的也拿到了70%的訂單。

雖然近年來富士康一直在推進自動化生產，不過iPhone手機生產還是不能離開大規模人力製造，為此富士康開始重金招人。

在iPhone的主產區，富士康鄭州園區啟動了「合夥人計畫」，符合資格的內部推薦求職者，最高可領人民幣9000元獎金（約新台幣3.9萬）。

具體招納多少人未公布，不過鄭州的富士康工廠人數變化極大，淡季的時候可能只有幾萬人，旺季的時候員工多達百萬人。

蘋果 iPhone 富士康

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