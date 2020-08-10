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陸媒：台籍主管告王來春 立訊精密股權糾紛近840億元

聯合報 / 記者蔡敏姿／即時報導
吳政衛出示的股權承諾聲明書上有王來春的簽名。中國經濟網
吳政衛出示的股權承諾聲明書上有王來春的簽名。中國經濟網

立訊精密集團管理中心前高層、台籍主管吳政衛投訴，與立訊精密實控人王來春存在股權代持糾紛，涉及立訊精密股權5.336%，市值達人民幣199.93億元（約新台幣840億元）。對此，立訊精密證券部於10日表示，公司控股股東王來春與吳政衛不存在關聯關係，也不存在股權代持。

公開資料顯示，立訊精密於2004年5月24日在深圳成立。法定代表人王來春，經營範圍包括生產經營連接線、連接器、電腦周邊設備、塑膠五金製品等。王來春2009年2月22日起至今一直擔任立訊精密總經理、董事長。

中國經濟網報導，吳政衛，台籍主管，出示由王來春於2011年3月23日簽署的股權承諾聲明書顯示，吳政衛透過王來春代為持有香港立訊有限公司8%的股權，按香港立訊有限公司控股比率66.7%來計算，前述代持股權經換算對深圳立訊精密工業股份有限公司擁有約當5.336%的股權。

王來春，香港籍，清華大學深圳研究生院EMBA，現任立訊精密董事長、總經理。王來春自1988年起在台灣鴻海下屬富士康線裝事業部工作近10年，1997年離開富士康自主創業。1999年王來春與其兄王來勝共同購買立訊有限公司股權；2004年通過立訊有限公司投資設立立訊精密工業（深圳）有限公司並擔任董事長2019年財報顯示，立訊有限公司為立訊精密第一大股東，持股42.93%，王來春、王來勝各持有立訊有限公司50%股份。

吳政衛表示，2007年，時任正崴富港天津工廠財務主管的吳政衛被立訊精密董事長王來春力邀以經營者身分加入立訊，以幫助立訊精密公司上市，並允諾年薪以及給予立訊精密公司股份。

吳政衛加入立訊後，即作為立訊精密公司所有投資公司的最高級別顧問，負責公司的財稅規劃、協助公司上市等工作，整理立訊有關公司之前帳務，完善公司各項管理體制與信息系統，以利上市，並擬定好規劃往富士康公司的發展策略邁進，並藉此吸引更多台廠電子業的各式人才。

立訊精密2010年上市後，吳政衛多次試圖與王來春商談代持股權變現事宜，均未果。2019年6月13日，吳政衛向深圳中院起訴王來春、立訊精密、立訊有限公司，2020年6月，深圳中院已向立訊精密送達本案相關材料，但上市公司迄今尚未公告。

民事起訴狀顯示，要求判令被告王來春、立訊有限公司向原告支付部分股權價款人民幣4.18億元以及立訊有限公司8%股權所享有「立訊精密」自上市後至2017年度期間的股息紅利餘額人民幣2572.14萬元，共計人民幣4.44億元。

根據吳政衛所述的問題，中國經濟網向立訊精密求證。立訊精密證券部6日回應，目前公司領導正在處理此事，還沒有具體情況可以告知。

立訊精密近日在高位連續下跌，上周五下挫4.5％後，10日盤中再跌3.8％。

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